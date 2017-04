Depuis la ville-morte décrétée par le Rassemblement le 3 avril à la dernière marche pacifique réprimée du 10 avril, les jeunes de « Série 10 » sont toujours à la manœuvre, donnant fréquemment du fil à retordre aux forces de l'ordre. Incarcérée le 03 novembre 2016, (soit vingt-trois jours après l'arrestation de sa sœur Gloria Mayambu écrouée au motif d'avoir perturbé l'ordre public et d'incitation à la violence), Pélagie jouerait un rôle très actif dans le recrutement, la mobilisation et la formation des jeunes dans une perspective d'éveil patriotique et citoyen.

Des jeunes gens politisés à outrance sont quotidiennement mis à contribution pour relayer les messages de l'opposition, plus que jamais déterminée à en découdre avec un pouvoir visiblement déterminé à ne pas lâcher du lest.

Ce quartier de la commune de Mt Ngafula situé dans la périphérie kinoise fait partie de nouveaux lotissements initiés il y a quelques années par l'autorité foncière. Dans ce bas quartier urbano-rural où les indices de développement sont à rechercher à la loupe, les jeunes semblent de plus en plus s'interresser à la politique dans un élan d'éveil citoyen qui ne manque pas de laisser des traces...

