L'ONG congolaise, dont une délégation avait été reçue par l'ancien président coréen a souvent, a indiqué son président, mis en exergue les enseignements du Juche, dans le processus de lutte pour la défense et les victoires pour les causes justes.

« Le cinquantenaire de l'amitié des peuples a toujours commencé par le premier pas, c'est-à-dire la première année et nous avons beaucoup à faire ensemble, surtout après la visite en Corée de notre ministre de la Santé et de la population où plusieurs accords ont été signés », a souligné le président de l'Acap.

D'après lui, dans sa vocation d'être et de faire, le président Kim Il Sung avait élaboré la ligne de soutien actif aux pays et peuples qui luttaient sous le drapeau de l'indépendance contre l'impérialisme.

Les peuples progressistes ont pu marcher avec confiance vers un avenir certain de l'être de l'indépendance tout en considérant ces idées comme arme inestimable garantissant la victime des causes justes », se souvient encore Vital Balla.

Le président de l'Acap a, de son côté, indiqué que Kim Il Sung était considéré comme un éminent leader du 20e siècle, car il avait créé les idées du Juche et Songun en donnant une nouvelle voie à la révolution coréenne. « Les idées du Juche et du Songun se sont propagées rapidement dans les cinq continents.

« Il mena ses intenses activités pour l'union et la cohésion du mouvement socialiste du monde et pour le mouvement des non-alignés et leur développement, contribuant ainsi largement à l'accomplissement de l'œuvre d'émancipation des peuples », a indiqué le conseiller permanent près l'ambassade de la RPDC au Congo.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.