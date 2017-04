Togo: Tour du Togo 2017 - Kara salue la performance de Raouf Akanga

« Qu'il me soit permis de demander à la population toute entière de s'adonner à ce sport. Ce sport qui accessible, qui son audience est presque gratuit puisque elle va vers la population qui royalement à son lieu peut profiter de sa pratique et de sa valeur. A ce titre la population est conviée à sa pratique avec l'aide de la fédération et du promoteur, des medias et toutes les bonnes volontés qui donnent une certaine visibilité à ce sport » a dit le préfet Bawbady Bakali avant de parler de la performance du numero un togolais. « Je félicite tout le monde pour sa contribution à l'étape de Kara qui a vu heureusement dans le peloton de tête l'arrivée des Togolais. J'ai été très fier et j'encourage l'équipe togolaise à faire de son mieux pour figurer au peloton de tête au classement final. Félicitation aussi à toutes les délégations, que le meilleur gagne.

La population de Kara est contente après la troisième étape du 26è tour du Togo qui s'est ébranlée dans la ville. En effet le Togo a pris la 5è place après un dur travail. Et c'est Akanga Raouf qui donne ce résultat à Kara malgré un départ difficile. Le numéro togolais a connu des crevaisons avant de rapprocher le peloton et de terminer en sprint.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.