Angola: Benguela - Le MPLA appelle à la cohésion dans les actions du parti

Benguela — Le deuxième secrétaire du Comité provincial du MPLA à Benguela, Veríssimo Sapalo, a demandé jeudi, dans cette région, la cohésion entre les militants afin d'imprimer une grande dynamique et une discipline capable de tirer profit des actions du parti à bon rythme.

Parlant à l'acte d'ouverture de l'entretien avec les militants hommes d'affaires du parti, le politicien a souligné que le processus électoral avait besoin de discipline et de cohésion, afin qu'il y ait l'unité entre eux et qu'ils se livrent à des tâches planifiées pour cet événement.

"Si les gens ne partagent pas ce que nous voulons accomplir, nous pouvons à peine atteindre le succès et cela ne fait pas partie de notre structure politico-partisane", a indiqué le deuxième secrétaire qui a appelé à la participation des présents aux tâches du processus électoral.

Il a expliqué que la rencontre s'encadrait dans les préparatifs et de la pré-campagne du parti.

"Nous commençons par les travaux dans les comités d'action du Parti (Cap), à travers le contrôle des militants, dont le processus a terminé le 31 mars. Nous sommes maintenant dans la période de consolidation de données, ce qui devrait être fait par les Cap, passant par les comités communaux, municipaux et provincial avant d'arriver aux structures centrales qui communiquerai l'état de la province dans le processus des élections", a expliqué Veríssimo Sapalo.

Selon lui, ce processus de campagne électorale a une structure composée d'une commission qui traitera de la mobilisation et organisation des grands événements qui auront lieu dans toutes les communes, municipalités et les capitaux municipaux avec une grande population, principalement à Benguela et à Lobito.

Au cours de la réunion, les participants ont discuté du développement de la pré et campagne électorale et de la mobilisation des militants, amis et sympathisants du parti pour la réception dans la province du candidat du MPLA au Président de la République.