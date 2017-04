Cote d'Ivoire: Espace audiovisuel - "Business Day", l'opération de charme de la Rti

Sans faux-fuyants, le directeur général de la Rti, Ahmadou Bakayoko, a indiqué être très attentif aux annonceurs en tant que premiers partenaires de la maison.

Espace audiovisuel: "Business Day", l'opération de charme de la Rti

Le média de service public via son pool commercial, publicitaire et marketing, a initié une cérémonie de récompense de ses meilleurs annonceurs et décliné ses offres innovantes.

Décerner des Awards aux meilleurs annonceurs de ses chaînes, Rti 1, Rti 2, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, ainsi que ses déclinaisons digitales le 12 avril 2017, à Azalai Hôtel Abidjan, a constitué la cerise sur le gâteau de l'opération de charme baptisée « Rti Business Day ». Avec à la clé, 25 millions de Fcfa de bonus publicitaires aux annonceurs que sont Orange, Sarci, Aimas, Carré d'or et un trophée à la meilleure agence, Voodoo.

Mais bien plus, « Rti Business Day » s'est dévoilé comme une rencontre de brainstorming entre partenaires commerciaux et publicitaires du groupe audiovisuel de service publique (Radiodiffusion télévision ivoirienne, Rti), en vue d'une consolidation et d'un renforcement de son leadership dans la perspective de la libéralisation de l'espace en cours. Une initiative de la directrice de la régie intégrée, Rti Publicité, Mariama Da Chagas, pilotée par la direction marketing sous la férule de Jean-Luc Gnakouri.

Sans faux-fuyants, le directeur général de la Rti, Ahmadou Bakayoko, a indiqué être très attentif aux annonceurs en tant que premiers partenaires de la maison. « Nous prenons l'engagement de plus d'écoute, de plus de flexibilité. Rassurez-vous, nous avons pour engagement de nous adapter à vos enjeux et d'améliorer notre performance », a-t-il promis, ajoutant qu'il souhaite un partenariat « gagnant-gagnant ».

Confiant au passage, que le média de service public ivoirien est déjà, au plan international, dans une dynamique concurrentielle et qu'il y est très compétitif en termes de qualités techniques, de couverture et de contenus. Dont, justement, avec son pôle Rti Distribution, qui produit et/coproduit des fictions et autres émissions d'envergure internationale, élargit ses créneaux et offres publicitaires.

A la lumière de statistiques et études d'audiences soulignant son leadership, les principaux responsables des antennes de la Rti, notamment, Saly Silué Konaté et Mariam Coulibaly (respectivement directrices de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2) ; Touré Sanga (directeur de Rti 1), Mohamed Kanté (responsable éditorial de Rti 2) et Saifoulaye Koné 'Responsable Rti Digital) ont-ils présenté les avantages comparatifs de leurs différentes chaînes. Ainsi que leurs spécificités thématiques et cœurs de cibles.

Pour en revenir à la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien il convient de noter qu'elle est consacrée depuis le mercredi 14 décembre 2016, avec l'attribution à quatre chaînes de télévision privées commerciales, l'autorisation d'occuper le paysage médiatique en Côte d'Ivoire. Même si à terme, la Haca (Haute autorité de la communication audiovisuelle) entend porter à 10 le nombre des distributeurs de chaînes en Côte d'Ivoire. Les 4 licences sont attribuées à Life TV (Voodoo Group), Optimum media Côte d'Ivoire, Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire (A+ Côte d'Ivoire) et Sorano-Ci (Société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire).