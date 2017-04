Cote d'Ivoire: Projet immobilier du Conseil de l'Entente - La "Tour Entente" livrée dans 2 ans

Dans deux ans, en novembre 2019, au cœur du Plateau, un immeuble de 20 étages va changer le visage du quartier des affaires.

Il s'agit de la Tour Entente, dont la pose de la première pierre est prévue à fin juin début juillet.Ce projet conçu et réalisé par le Conseil de l'Entente, a été présenté à la presse ce jeudi 13 avril, à Cocody-Riviéra Golf. « La Tour Entente est la première réalisation du programme immobilier du Conseil de l'Entente dans les 5 pays membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger », a expliqué le Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kouamé.

Selon lui, c'est en recherchant des sources de financement des activités de l'institution et assurer son autonomie financière que l'idée de ce programme immobilier a germé et pris forme. Avec le soutien du comité des experts, du conseil des ministres et de la conférence des Chefs d'Etat, le projet voit le jour.

« Nous avons obtenu les autorisations du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ainsi que les exonérations du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat », a ajouté M. Patrice Kouamé.

Pour lui, la réalisation de ce programme immobilier contribuera à « immortaliser l'œuvre des pères fondateurs du CE, une organisation dédiée à la paix et au développement, rendre hommage aux Chefs d'Etat en fonction, pérenniser l'institution, en assurer la visibilité et la crédibilité, et participer à l'embellissement des villes capitales politiques ou économiques ».

Présentant les aspects techniques de la Tour Entente, le ministre Comla Kadjé, ingénieur des ponts et chaussées de Paris, et directeur des infrastructures et des grands projets du CE, a indiqué que la tour sera construit sur 17 000m2 comportera 16 étages avec des espaces bureaux à louer. Il est également prévu le stationnement des véhicules au sous-sol. Le coût du projet est estimé à 50 milliards de Fcfa, mobilisés par une société de projet constituée par le Conseil de l'Entente et des partenaires sud-africains "G5 Properties".

Selon les promoteurs, le Conseil de l'Entente met à disposition son terrain de 2000 m2 et "G5 Properties" apporte sa contribution en numéraires et le complément soumis à un financement bancaire.

Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ally Coulibaly, s'est félicité de cette initiative qui, pour lui, est un symbole de l'audace d'un homme pour son engagement à l'intégration africaine.

« Ce lancement apparaît comme la marque d'une grande ambition. C'est une belle réussite architecturale. L'architecture constitue l'Adn des grandes villes et ce projet sera dupliqué dans autres Etats membres. C'est la foi du Président Alassane Ouattara à soutenir l'intégration qui l'a amené à confier le Conseil de l'Entente à Patrice Kouamé », a rappelé le ministre. Avant d'ajouter que « ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aménagement de la ville d'Abidjan ». Déjà les potentiels locataires sont invités à s'inscrire dans les locaux du CE, au Plateau.