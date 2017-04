communiqué de presse

New York — NEW YORK, 12 April 2017 / PRN Africa / -- Le 7 avril 2017, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan a tenu des consultations informelles pour examiner un rapport trimestriel et un plan de travail présentés par son Groupe d'experts.

Le Groupe d'experts a présenté les points marquants de la mission qu'il a effectuée au Soudan en février 2017 et informé le Comité de son intention de se rendre au Soudan et dans la région environnante dans les semaines à venir. Il a également donné une vue d'ensemble des secteurs dans lesquels il comptait enquêter et instaurer un suivi, conformément à son mandat tel que prorogé par la résolution 2340 (2017).

La présentation a été suivie d'un débat interactif entre les membres du Comité et le Groupe d'experts. Les membres du Comité ont soutenu sans réserve les travaux du Groupe d'experts.

SOURCE Conseil de sécurité des Nations Unies