Photo: Radio Okapi

Le Capitole, siège de l'assamblée provinciale du Kasaï-Central à Kananga. Septembre 2016.

Le secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la Majorité présidentielle, Me Guillaume Manjolo, affirme que des corps et des restes humains ont été découverts dans des localités du territoire de Luiza (Kasaï-Central) en l'espace de deux mois.

Selon lui, des témoignages recueillis sur place indiquent que ces corps pourraient être ceux des victimes des exactions des miliciens Kamuina Nsapu.

« Et on découvre malheureusement ce matin que des cochons sortent [de la brousse] avec des crânes et des morceaux d'os c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà été enterrés dans les fosses communes par ces mêmes miliciens à l'extérieur même de l'espace où les gens vivent », explique Me Guillaume Manjolo.

La même source fait savoir que l'on dénombre environ 200 morts.