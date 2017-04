Congo-Kinshasa: Présidente du Radeco et femme leader du Rassemblement - Tatcher Lusamba félicite et soutient Bruno Tshibala

Elle n'est pas restée muette par rapport à la situation politique de l'heure. Pendant que les uns et les autres s'entredéchirent pour contester la nomination de Bruno Tshibala Nzenzhe, au Poste de Premier Ministre, Tatcher Lusamba est sortie de son silence. Dans une déclaration, elle félicite le nouveau Premier ministre et lui réitère un appui total à toutes les actions qu'il entreprendra. Tatcher Lusamba wa Bukasa, personnalité politique à ne plus présenter, est Présidente du RADECO, parti membre du Rassemblement.

Elle est aussi, à vrai dire, l'unique femme leader de cette coalition politique, aujourd'hui émiettée. Elle a été emportée par le vent de Genval, qui a conduit à la création du Rassemblement par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mort le 1er février 2017, à Bruxelles. Elle n'a pas manqué de lui rendre des hommages les plus déférents eu égard à son rang et à la hauteur de la lutte qu'il a menée de son vivant. Ennemie du vagabondage politique, Tatcher Lusamba est restée fidèle aux prescrits et à l'idéologie du départ qui ont été tracés en Belgique. Et, de ce fait, elle démontre que le Rassemblement est un et indivisible. Tatcher Lusamba fait partie intégrante de l'Aile modérée du Rassemblement dirigée par Joseph Olenghankoy. C'est d'ici qu'est issu l'actuel locataire de l'Hôtel du gouvernement. Elle est sur toutes les listes qui ont été signées en faveur de l'unité et du fondement de cette formation politique.

Unité du Rassemblement

Depuis la réponse de Joseph Kabila aux Prélats catholiques, selon laquelle, le Rassemblement devrait d'abord se choisir le successeur de Tshisekedi, la case à brûlé. Les efforts du Sphinx de Limete, de rassembler tous ceux qui se réclamaient de l'Opposition, ont été jetés au feu. Trois Ailes se sont formées à savoir : Aile Félix Tshisekedi et Lumbi, Aile Olenghankoy et Aile Mayombe. C'est fut donc une division totale. Aucun leadership. Et cela, persiste jusqu'aujourd'hui. Qui a tord et qui a raison? Devant cette situation, Tatcher Lusamba ne veut pas entendre parler de la "division". Pour elle, il s'agit des brebis égarées qu'il faut rechercher et rassembler. Elle considère donc que ce sont des mésententes familiales. De ce fait, l'adage "le linge sale se lave en famille", trouve son importance.

Pourquoi soutenir Tshibala ?

Tatcher Lusamba est une femme politique de grande envergure. A l'entendre, elle déclare ne pas faire des choses par sentiment. Son soutien à Tshibala a un fondement tout à fait logique. Elle s'est expliquée en ces termes: "tout d'abord, je tiens à vous signaler que Bruno Tshibala, fondateur de l'Udps en 1982 et compagnon fidèle d'Etienne Tshisekedi, est le seul membre du Rassemblement de Genval à être nommé par le Président du Conseil des sages Etienne Tshisekedi de son vivant, en qualité de Porte-parole. Ainsi, c'est bien lui, en principe, qui engagerait le Rassemblement après la mort du Président et de son adjoint, Charles Mwando Nsimba. Malheureusement, nous avons constaté que certaines personnes se réunissaient ci et là, au nom de nous tous.

C'est ainsi que vous avez vu la partie qui tenait ses réunions tantôt à la résidence du Feu Président, tantôt au siège d'une composante du Rassop dans l'intention de le disséquer. Chose que nous autres ne pouvions pas accepter. Pis encore, le Président n'est pas encore inhumé. Consciente de mes engagements, je me suis décidée de rejoindre ceux qui conservaient fidèlement l'esprit et la lutte de Tshisekedi et non des revenants ou des extrémistes. Le vrai Rassemblement est celui qui a donné la liste des candidats Premier Ministre. Sur cette liste, le Chef de l'Etat a fait confiance à Bruno Tshibala parmi tant d'autres. Il faut donc le soutenir car, il est toujours du Rassop. Même si c'était quelqu'un d'autre, tant qu'il est nôtre, je devrais le soutenir".

Combien de femmes au Rassop?

Tatcher Lusamba, Dame courageuse qui a occupé plusieurs fonctions tant au pays qu'à l'étranger, a étalé toutes les vérités et a clos le débat. A l'en croire, elle reste l'unique femme leader du Rassemblement secondée par une deuxième qu'elle n'a pas voulu citer. Elle l'a exprimé en ces termes : "il sied de rappeler qu'en début de la semaine, un groupe de femmes s'est levé pour adresser un message de félicitations et de soutien au Premier Ministre au nom des femmes du Rassop. C'est faux. Au Rassemblement, il n'y a que deux femmes. Mais, la plus connue et même leader c'est bien moi. Le Président de la République nous a reçus. Personne ne pourra me contredire à ce sujet et c'est tout. Donc, il faut savoir que celles-là constituent une association des usurpatrices dont on ne connait même pas l'origine".

Hommages à Tshisekedi

Les questions politiques n'ont pas voilé le visage de Tatcher Lusamba, pour ignorer le combat qu'elle a mené aux côtés de Tshisekedi. Femme de cœur, elle a fondu en larmes. Ces dernières ne l'ont pas empêché de prononcer un mot. Elle a déclaré : "Tshisekedi était l'unique homme capable de réunir une multitude autour de lui. Il paraissait même à d'autres moments comme si c'était lui l'Opposition. Mais, Dieu a donné, il a repris. Sa mort est un défi majeur pour nous qui sommes vivants. Il y aura toujours d'autres Tshisekedi. Nous nous battrons pour que nous devenions comme lui. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'unité profonde entre nous. Que ceux qui pensent qu'ils ont raison, qu'ils viennent se rallier à nous pour qu'ensemble nous organisions les élections et que nous nous mettions d'accord sur le rapatriement de la dépouille du leader des leaders, dont le corps traîne en Belgique comme s'il était apatride".