Congo-Kinshasa: Après des obsèques mémorables - Donatien Félix Mumengi repose à jamais à la Nécropole entre Terre et Ciel !

A la messe, le célébrant du jour a exhorté l'assistance sur les réalités qui tournent autour de la mort. Pour le prédicateur, qui a puisé dans 1 Corinthien au chapitre 15 et Apocalypse 21, après la mort, il y a une autre vie. Ainsi, a-t-il insisté sur le fait que tout chrétien digne de ce nom, doit s'attacher à Christ qui est un don de Dieu pour notre résurrection. Il faut rappeler au passage que plusieurs personnalités du pays étaient bien présents à la messe dont l'Honorable Thomas Lokondo, le Gouverneur André Kimbuta, le Vice-ministre Yves Kisombe, le Député Zacharie Bababaswe, et tant d'autres...

Au lieu du deuil, Donatien Félix Mumengi, a eu des hommages dignes de son rang. Sa famille, ses amis et connaissances sont tous venus, avec des cœurs lourds, lui dire au revoir. Dans la matinée du mercredi, peu avant sa mise en terre, à la "Nécropole entre Terre et Ciel ", à N'sele, une messe de suffrage a été dite à la Cathédrale Notre Dame du Congo. Cette célébration eucharistique a connu la participation des autorités politico-administratives du pays. Il faut également signaler qu'une forte délégation venant du Congo-Brazza a participé aux obsèques de l'illustre disparu.

