Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala - Le Rassemblement Félix n'a mandaté personne aux consultations !

Le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement désapprouve la nomination de Bruno Tshibala. Voilà pourquoi, il ne peut ni participer à la formation de son gouvernement, ni mandaté qui que ce soit, aux consultations qu'il a initiées, depuis le début de cette semaine. Bien plus, le Rassemblement de Félix et Lumbi se relancent sur la lutte pour l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016 et la tenue des élections, fin décembre 2017.

COMMUNIQUÉ DU RASSEMBLEMENT

En date du 7 avril 2017, Monsieur Joseph Kabila a nommé Monsieur Bruno Tshibala au poste de Premier Ministre violant ainsi d'une manière délibérée l'accord du 31 décembre 2016 et la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

1. Le Rassemblement réitère sa ferme désapprobation sur la nomination de Monsieur Bruno Tshibala comme Premier Ministre;

2. Le Rassemblement tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il ne participera pas aux consultations initiées par Monsieur Bruno Tshibala pour la formation de son Gouvernement. De plus, le Rassemblement souligne qu'il n'a mandaté personne pour le représenter auxdites consultations ;

3. Le Rassemblement appelle, une fois de plus, Monsieur Joseph Kabila au respect, sans délai et dans son intégralité, de l'Accord du 31 décembre 2016 ;

4. Le Rassemblement invite, encore une fois, le peuple congolais à rester mobilisé et vigilant pour poursuivre sans relâche les pressions sur le pouvoir jusqu' à ce que l'Accord du 31 décembre 2016 soit intégralement mis en œuvre et que les élections libres, crédibles, transparentes et pacifiques soient organisées au plus tard, le 31 décembre 2017.

Fait à Kinshasa, le 13 avril 2017

Pour Le Président du Rassemblement

Le Président du Conseil des sages du Rassemblement