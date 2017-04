Congo-Kinshasa: Elections 2016 en RDC - Le PSN réitère son appel à la vigilance!

« Nous sensibilisons aussi nos bases pour les élections car on sait que le peuple vaincra. Nous avons confiance à la population. Les scrutins auront bel et bien lieu au cours de cette année 2017 », martèle-t-il.

Considérant que la situation est bloqué par la mauvaise foi de la Majorité Présidentielle et de son Autorité morale, estime Erick Bukula, il faut que le peuple réclame, de toutes les manières qu'elles soient, l'application de cet accord car, d'après lui, il est la seule feuille de route qui permettra que les élections aient lieu en 2017. Joignant l'idée à l'acte, ce parti de l'opposition, signale son SG, ne se limite pas par des simples déclarations. Tous ses membres ont fait une descente le samedi dernier dans la commune de Masina afin de sensibiliser les habitants de ce coin de la capitale à militer pour l'application de cet accord. « Un trimestre est déjà passé mais la route vers les élections est Toujours parsemé d'embûches qui sont l'œuvre de la MP. Elle ne veut pas des scrutins cette année afin que Joseph Kabila demeure à la tête du pays. De ce fait, le peuple doit faire pression à la MP et surtout à Joseph Kabila pour qu'ils respectent cet accord. Ce dernier qui permettra à l'organisation des élections cette année et donc, l'alternance », argumente-t-il.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.