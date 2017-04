Congo-Kinshasa: Evoloko Lay Lay - "Je n'ai plus de cœur à l'ouvrage depuis que Wemba est mort"

interview

Son dernier spectacle à Kinshasa date d'une année. Evoloko Joker Lay Lay va-t-il vers la fin de sa carrière ? Ce grand chanteur est non seulement devenu de moins en moins visible dans les médias congolais, bien plus, il n'a plus de cœur à l'ouvrage pour faire plaisir aux mélomanes. Pour d'aucuns, l'enfant sacré de Wafania développe une attitude qui présage l'abandon de l'art d'Orphée.

Cette observation n'a pas laissé indifférent la rédaction du journal La Prospérité qui est allée à la rencontre du Vieux Sherrif de Dallas, dans son fief sur l'avenue Wafanya à Yolo.

L'entretien n'a pas été facile avec un artiste enflé d'orgueil et nanti de caprices. Difficilement, on lui a tiré le verre du nez à travers un entretien à bâtons rompus.

N'est-ce pas qu'Evoloko a disparu de la scène musicale parce qu'il n'a pas pu résister face à la vague de la nouvelle génération des jeunes leaders qui montent en puissance ?

Toujours égal à lui-même, l'auteur de la chanson «Fièvre Mondo» n'est pas allé par le dos de la cuillère pour réagir à la question posée. Pour lui, il est et reste le meilleur musicien du Clan Zaiko mais aussi l'inégalable chanteur que la musique congolaise n'aura jamais connu depuis la nuit de temps. "Je ne reconnais qu'un seul chanteur de ma génération, Jules Wembadio. Artistiquement, Wemba était un adversaire de taille avec qui je pouvais mesurer mes capacités. Sa disparition m'a découragé. Je n'ai plus d'adversaire. J'ai l'impression que la mort de Wemba a enlevé en moi l'envie de faire la musique", a déclaré Lay Lay.

Evidemment, la musique congolaise doit beaucoup à Evoloko Joker et tous les musiciens de la RDC, Nyoka Longo, Koffi, JB Mpiana, Werrason, Benz Bozi Boziana, reconnaissent en lui une étoile brillante de la musique d'une certaine époque.

A la question de savoir comment voyez-vous l'avenir de la musique congolaise, l'enfant sacré de Wafania estime que la musique a perdu sa saveur depuis la mort de son ami et frère Papa Wemba. Avec sa disparition, il y a une année à Abidjan, c'est toute une époque, c'est aussi une renommée qui s'envole en fumée !

Toutefois, Lay Lay estime qu'il n'y a rien de spécial dans la musique d'aujourd'hui en termes de textes, mélodies et spectacles. Ce qui est regrettable, poursuit-il, les jeunes sont plongés dans les insanités qui sapent la valeur de notre musique. Quelques jeunes essayent de se démarquer mais tous font la même chose. Ils n'ont rien apporté de nouveau.

Pourquoi alors Evoloko est-il rare à la télévision ?

Certes, l'emblématique chanteur du Clan Zaiko ne communique plus sur ses activités musicales. Conséquence : il est totalement oublié par les fanatiques ainsi que les observateurs qui constatent une absence criante sur la scène kinoise.

Quant à ce, l'artiste se justifie en ces termes : «je ne peux passer à la télévision que lorsqu'il y a nécessité de faire passer un message en faveur des fanatiques ». Et pourtant, il a un très bel album intitulé « DEJA DEJA » lancé depuis 2015 sur le marché qui pouvait aussi bien faire l'objet d'une promotion médiatique. Pourquoi ne pas en profiter pour marquer son retour sur scène ?

Qu'à cela ne tienne, Evoloko Joker reste une légende et un artiste au talent pointu dont les œuvres continuent à défendre et immortaliser pour toujours dans les annales de la musique congolaise.

Né le 20 mai 1954, renseigne-t-on, l'artiste a démarré sa carrière en 1969 au sein du collectif Zaiko Langa Langa.

L'on rappelle que Zaïko a été créé pour faire le contrepoids au groupe Thu Zaïna de la commune de Kalina (Gombe). Au début des années soixante-dix, la première sortie de Zaïko avec Evoloko dans la ligne de chant s'est effectué au bar Hawaï sur l'avenue Bongolo au quartier Yolo dans la commune de Kalamu. C'est justement dans cet orchestre qu'il s'est révélé comme un véritable leader bien qu'il n'ait pas eu de mandat manifeste.

Clan Zaiko : parcours d'un chanteur hors pair !

Très tôt, Evoloko fait valoir son charme et son talent de chanteur ténor, et aussi son charisme exceptionnel de meneur d'hommes en dépit de son caractère difficile.

Cette première cuvée du Clan Zaïko porte la griffe du chanteur. D'ailleurs, de nombreux jeunes musiciens congolais ont fait leurs armes à ses côtés. Avec son style plus disco que BCBG, le chanteur a laissé sa signature et son look à lui !

Figurant parmi les élèves du style "Fiesta", il avait fait parler de lui vers les années 70-80 par son accoutrement et sa chorégraphie musicale particulière. Avec sa voix aiguë, Evoloko est l'un des musiciens congolais qui a gardé son style de chant dans tous ses albums. Il est l'auteur-compositeur d'un répertoire prolifique des tubes légendaires tels que « Mbeya Mbeya», « Eluzam », « Fièvre Mondo », « Requiem », « Onassis ya Zaïre », « Charlotte adieu na Athénée », « Francine Keller », etc. qui ont fait dansé moult mélomanes.

Il a été l'initiateur d'Isifi Lokole avec Mavuela, Papa Wemba, Bozi Boziana avant de revenir dans Zaïko.

En 1981, un groupe de chanteurs quitte Viva la Musica de Papa Wemba, s'allie avec une frange de musiciens qui s'est désolidarisé de Nyoka Longo. Et c'est dans ce deuxième groupe qu'on retrouve Evoloko. C'est la naissance de Langa Langa Stars. Il est quasiment le patron de ce nouvel orchestre qui prend pignon sur rue à Kinshasa.

L'on n'occulte justement pas l'album « Mbongé Mbongé » qui l'a révélé sur la scène internationale. C'est l'un des rares musiciens qui a écrit seul ses chansons. Mais Langa Langa Stars, composés de chanteurs charismatiques, se vident petit à petit de ses musiciens. Certains entament la carrière solo comme le regretté Djenga Ka Kisangani. Bozi Boziana intègre Choc Stars de Ben Nyamabo. Djanana regagne Viva la Musica alors que Feu Dindo Yogo intègre Zaïko Nkolo Mboka. Lay reste seul maître à bord et recrute de jeunes talents comme Mazeya Leya, Coco Anana Sukali, Dikie Roi, etc. Le groupe s'impose sur la place musicale à Kinshasa pendant un moment.

Mais à l'orée des années 90, Vieux Shérif s'envole pour l'Europe. De retour au pays après autant d'années, le chanteur n'a sans doute pas perdu sa belle et envoûtante voix malgré son bref séjour à la prison de Makala pour une affaire de viol.

Au-delà de toutes contraintes musicales que connait sa carrière, Abraham Evoloko n'a pas encore dit son dernier mot. Bien qu'il soit découragé par la disparition de Papa Wemba, il ne s'avoue nullement vaincu par l'usure de temps.