Dans une analyse sans complaisance, M. Patrice Nyamba, Analyste politique et Chercheur en économie, fait un diagnostic sévère de la dépréciation chronique que connaît le Franc congolais qui est l'un des attributs de la souveraineté de l'Etat Congolais. Dans une posture, à la fois projective et prospective, le chercheur en économie tient à éclairer la lanterne de l'opinion sur les causes et les actions à mener en vue de casser cette spirale de la dépréciation.

L'homme balaye d'un revers de la main, l'intention à vouloir prendre comme seules variables économiques de la dépréciation constante du Franc Congolais, la distorsion sur le marché de change due à la baisse des cours de matières premières sur le marché international qui prive la RDC d'une bonne quantité des rentrées en dollars.

Faux, rétorque l'interlocuteur du Quotidien La Prospérité qui ne pèche pas en conjecture pour démontrer noir sur blanc, qu'en économie la dépréciation de la monnaie reste tolérable, elle n'est pas une mauvaise chose en soi.

Cependant, insiste-t-il, il ne devient nuisible que lorsqu'elle se place dans le contexte de morosité économique ou encore, lorsqu'une économie est contrainte de compenser ses profonds déficits de production nationale par les importations.

Aussi, rappelle-t-il, "si la baisse des cours des matières était la cause déterminante de la dépréciation du Franc Congolais, le même phénomène devrait s'observer entre 2007 et 2009 lors de la grande crise économique mondiale.

Et la reprise des cours qui a débuté au second trimestre de l'année 2016. A cela, il faut ajouter les forts taux de croissance économique tant vanté par le gouvernement Matata... , tout ceci, allait résoudre de soi, le problème si l'argumentaire était valable".

Eviter une communion donnée sans confession

Dans la profondeur de son aphorisme, Patrice Nyamba est allé au-delà du seuil de la compréhension pour démontrer que dans le contexte congolais, la dépréciation monétaire reste tributaire des facteurs endogène et exogène.

Car, soutient-il, l'instabilité politique engendrent toujours de causes économiques qui intègrent aussi bien la mauvaise gestion des finances publiques que les réserves de changes.

D'où, l'on ne peut pas construire un modèle qui ignore l'une ou l'autre variable caractéristique essentielle d'un phénomène. Cela peut conduire inévitablement à des conclusions incorrectes (Gregory Mankiw).

Sur le même registre, Kaufmann D. et Art Kraay (1999), cités par Patrice Nyamba, ont démontré à travers une étude sur les déterminants de la croissance économique durable, que l'impact d'un environnement politique caractérisé par l'absence de violence mesurée, par la probabilité pour qu'un gouvernement ne soit pas renversé par des moyens inconstitutionnels ou violents, la possibilité pour les citoyens de se choisir leurs dirigeants etc., a un effet d'entrainement sur la politique économique, la politique budgétaire et monétaire.

A l'inverse, c'est un tableau peint en noir qui est vu en spectacle. Ceci du fait que les investisseurs ont horreur des bruits de bottes.

Les causes dues à une parodie d'élections

En Afrique, spécialement en République Démocratique du Congo, les mauvaises élections et contestations qui en découlent, débouchent souvent à des violences. De surcroit, elles plantent un décor de l'insécurité et incertitude.

C'est ici l'occasion pour l'Analyste politique et Chercheur en économie, d'évoquer l'exemple des élections de 2011, que d'aucuns avaient qualifiées des chaotiques ou catastrophiques dont les résultats (victoire) revendiqués par les principaux challengers (Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila principalement) d'une part et mis en doute d'autre part, par des ONG, les Chancelleries, les Experts en matière électorale et autres observateurs.

Les espoirs de paix ou de lendemains qui chantent s'étaient éloignés des Congolais. D'où, l'environnement très peu rassurant et incertain ne peut que réduire dans une proportion inquiétante, la marche de manœuvre des aides et sources de financement externes pour les entreprises et pour l'Etat lui-même.

Ce contexte de terreur et de méfiance a plongé le pays dans une incertitude sans précédent. Les crédits fournisseurs externes, les crédits intra-entreprises et les financements directs de banques dont bénéficient certaines entreprises ne pouvaient que tarir du fait de la perception ou de l'anticipation d'un risque accru.

Autres tares liées à l'incertitude et qui peuvent faire évader des capitaux étrangers, résultent à la non application de l'Accord du 31 décembre 2016, qui préconise l'organisation des élections fin 2017, couplée aux mesures de sanctions et d'autres menaces de sanctions (UE, USA, Royaume-Uni, ONU, OIF etc.), dont fait l'objet la RDC dans l'hypothèse de l'absence d'un consensus autour de cette question. Cela plombe davantage le capital de confiance et va projeter le pays vers des horizons plus sombre et incertain, alerte Patrice Nyamba.

A tout prendre, ce dernier est d'avis que l'incertitude, l'insécurité, le pessimisme... , sont des véritables facteurs ou indices de désinvestissements et de rapatriement des avoirs vers des zones plus sécurisées. La baisse à hauteur de 45% des IDE en 2006 et de 300% en 2011 conforte ce principe, affirme-t-il.

Recommandations ou suggestions

Patrice Nyamba croit dur comme fer, qu'il ne prêche pas dans le désert. Plutôt, il pense qu'il y a des bonnes consciences, qui peuvent bien l'écouter. Et ce, surtout du côté de décideurs en vue de sauver la nation en perte de vitesse de son économie.

Il a, résolument opté à mettre son savoir-faire et faire-savoir au service de la nation pour que celle-ci, puisse sortir sa tête de l'eau. Aussi, doit-elle cesser de marcher sur des béquilles. Ce n'est pas l'image d'un grand Congo, dont les potentielles richesses sont vantées à travers le monde.

Elle ne peut pas continuer à sombrer dans un gouffre économique sans précédent. C'est pourquoi, pour parer à cette crise au plus pressé, cet homme de science propose quelques actions combinées de sortie de crise, à très court, court et long terme.

A très court terme

Décrisper le climat politique, raison d'Etat l'emportant sur la raison personnelle en appliquant sans ménagement « l'Accord du 31 décembre 2016 ». Ceci permettra de rassurer le peuple, les opérateurs politiques et économiques, les partenaires bi et multilatéraux. Renouer avec les Institutions de Bretton Woods notamment, FMI et Banque Mondiale.

C'est en vue d'obtenir de l'argent frais pour faire face à cette surchauffe et compenser à la distorsionnante l'offre et la demande sur le marché de changes. Arrêter la théorie du chaos ou le comportement attentiste qui consiste à laisser pourrir la situation et après, chercher à la redresser. D'où, le devoir d'anticipation. Amorcer la lutte contre la corruption

A court et long terme

Créer et déployer les institutions financières et bancaires d'appui à l'investissement (projets), aux crédits agricoles et à la création d'entreprises (à l'exemple de l'Allemagne, France, NPI, USA etc.).

Amorcer la diversification de l'économie pour sortir du gouffre de la monoproduction et de l'extrême dépendance en encourageant les investissements dans le secteur manufacturier, agriculture et NTIC.

Payer la dette intérieure en vue de consolider la classe moyenne congolaise. Agir sur d'autres déterminants de long terme (éducation, santé, démographie etc.).