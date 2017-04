Cameroun: Cartes de paiement - L' offre se multiplie

Cette innovation technologique de plus en plus répandue facilite les opérations électroniques telles que les dépôts, les retraits et les achats en magasin.

De longues files d'attente au guichet, des fournisseurs de crédits au rouge, insécurité, fermeture précoce des points de vente de crédits. La liste des désagréments auxquels certains usagers sont souvent confrontés est bien longue. De quoi donner le tournis, surtout lorsqu'il s'agit de gérer des urgences.

Pour adapter leurs produits à la demande, certaines entreprises locales ont résolu de créer une sorte de porte-monnaie électronique. Carte visa ou encore carte visa Campost, le nom varie d'une entreprise à une autre. L'innovation est maintenant répandue.

Moyennant 10 000 F, les clients de certaines sociétés de téléphonie mobile comme Orange peuvent avoir accès à cette carte. Il suffit de se rendre au sein des agences notamment d'Orange et de la Campost et de souscrire pour l'achat de cet outil.

Si chez l'opérateur de téléphonie mobile l'acquisition est directe, au niveau de l'entreprise postale, il faut attendre deux à trois semaine pour entrer en possession de son porte-monnaie électronique.

Grâce à celui-ci, ils peuvent avoir une multitude d'avantages notamment, le retrait de devises à travers le monde, l'accès à tous les distributeurs du pays, le transfert automatique du salaire pour la Campost, l'achat en surface commerciales et même en ligne.

Les cartes d'Orange permettent, quant à elles de faire des achats, des dépôts et autres transferts de fonds. Les cartes magnétiques sont valables pour une durée de deux ans en général.

En vue d'atteindre toutes les couches de la population, la Campost a créé trois segments de carte : la carte Classic pour les étudiants et petits commerçants, la carte Gold pour les cadres moyens et les PME et la carte Infinity pour les grosses entreprises et les opérateurs économiques de grande envergure.

D'après Jacques Rodrigue Ndong, chef de service marketing à la Campost, les cartes électroniques ici sont prépayées. « Les clients doivent se rendre à nos agences pour créditer leur carte, qui du reste, ne sont pas rattachées à un compte ».

Les cartes Orange sont pour leur part rattachées à un compte mobile money. « Les deux contiennent les même informations, elles sont pratiquement complémentaires », a relevé Steeve Meka, responsable de la section carte électronique à Orange.