Et plusieurs de ces victoires n'ont été acquises que dans les dernières minutes de la rencontre : FUS Rabat (90+4), AS Tanda (82'), AC Léopards (90'), TP Mazembe (89'), KCC Kampala (90+4). Les éliminés de la Ligue de champions sont loin de confirmer leur supériorité numérique devant les équipes engagées en Coupe de la Caf.

Trésor Mputu qui revient petit à petit, et tous les autres habitués à ces genres de rencontres, sont conscients, sereins et espèrent au moins faire un match nul, objectif, ramener la qualification au pays. En tout cas, c'est avec ce moral que les Corbeaux ont quitté Lubumbashi ce jeudi 13 avril à bord de leur grand MD83 à destination d'Alger où ils ont atterri dans la soirée.

Mazembe aborde ce match avec son effectif au grand complet. Tenez, il n'y a aucun blessé dans l'infirmerie, et aucun joueur suspendu. Le staff technique dirigé par Pamphile Mihayo et David Mwakasu a travaillé toute la semaine sur des détails importants.

Le dimanche 9 avril dernier, les Algériens ont laissé leur peau au sanctuaire de Mazembe, à Lubumbashi. Le match retour ce dimanche, ça passe ou casse entre les Congolais et les Algériens toujours coriaces et difficilement prenables à domicile.

