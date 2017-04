Togo: Tour du Togo 2017 - Francis Ducreux encourage et félicite les Togolais

Interrogé sur la performance des coureurs togolais à l'issue de la 3è etape du tour cycliste international du Togo, le promoteur Francis Ducreux est satisfait de la performance du numéro un togolais.

« Aujourd'hui je suis satisfait avec le comportement des Togolais. On peut être satisfait de voir que Raouf Akanga termine 5è ce qui veut dire qu'il retrouve un peu la forme avec la compétition. L'entrainement ne remplace pas la compétition et on le voit puisque là il progresse. Ce qui veut dire qu'avant la fin du tour, il va encore progresser et pourquoi pas remporter une victoire. Moi je crois c'est important parce que c'est 12 pays de 13 équipes et ce ne sont des petites équipes. On a des Hollandais, des Belges qui sont là, des Ivoiriens sont bien, il ya des Burkinabè également. Il va falloir s'attendre jusqu'à la fin. Vous verrez des hollandais qui savent qu'ils ont perdu le maillot jaune, donc ils vont se battre pour les victoires d'étapes. On a une belle compétition et je crois qu'il faut remercier une nouvelle fois et à mis parcours, ceux qui nous ont a aidé » a fait savoir Francis Ducreux.