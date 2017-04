Cameroun: Pâques, c'est dimanche

interview

Dans les églises, les chrétiens s'attèlent aux derniers réglages en vue de célébrer la résurrection de Jésus Christ.

Prière et recueillement en attendant le jour de la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts dimanche prochain, jour de Pâques. Ce sont là des attitudes qui caractérisent les fidèles chrétiens dans les différentes paroisses et chapelles de Yaoundé.

A l'Eglise évangélique du Cameroun, paroisse de Nlongkak, la révérende Abestine Memiafo Kemogne et ses fidèles s'activent aux derniers réglages des activités qui vont meubler les ultimes heures de la Passion de Jésus Christ.

« Nous aurons un culte ce jeudi-saint avec le mémorial de l'institution de la sainte Cène. Nous invitons les chrétiens à se vêtir de blanc pour refléter la pureté de leur cœur.

Dans l'après-midi, nous allons visiter les malades en vue de leur apporter un soutien spirituel et leur offrir des cadeaux. Et demain, vendredi-saint, nous allons revivre les temps forts de la souffrance de notre sauveur jusqu'à la crucifixion », explique-t-elle.

Dans le même ordre d'idées, la journée de samedi dans cette paroisse sera consacrée à la retraite spirituelle des enfants qui vont recevoir le sacrement du baptême. Ils seront accompagnés de leurs parents, marraines et parrains. Et la boucle sera bouclée dimanche, jour de fête, avec deux cultes ponctués des baptêmes.

Du côté de la paroisse Marie médiatrice d'Etoudi, les fidèles astiquent de fond en comble la chapelle. Investissement humain, nettoyage des bancs, ménage de l'église et de la sacristie sont entre autres activités initiées pour rendre joyeuse et accueillante la paroisse le jour-J. Ici, le curé, l'abbé Michel-Parfait Ahanda Biloa, prépare déjà les grandes articulations du Triduum pascal qui commencera demain, vendredi-saint. «

Aujourd'hui, nous aurons une messe à 19h avec le lavement des pieds des jeunes de 1 à 27 ans, en souvenir du geste de Jésus Christ à l'endroit de ses apôtres.

Nous allons aussi commémorer l'institution du sacerdoce. Au cours de cette nuit, nous aurons des séances d'adoration du Saint-sacrement avec des animations et des enseignements », indique le curé.

Demain vendredi-saint, jour de deuil, les chrétiens feront le dernier chemin de croix à 11 h. A 15 h aura lieu une célébration traditionnelle de la mort du Christ par le rite « Esani » et « Nsil Awu ». Puis suivra la vénération de la croix dans l'église.

« Nous mettons un accent particulier sur les préparatifs spirituels avec des séances de prière. Samedi, nous aurons la prière des Laudes à 6h et à 20h, ce sera la vigile pascale avec les sacrements à l'initiation chrétienne aux catéchumènes.

Le jour de Pâques, jour de célébration de la résurrection de notre sauveur, nous aurons cinq messes », conclut l'abbé Michel Parfait Ahanda Biloa. Du côté des familles, le dispositif de grande célébration se met en place pour les agapes fraternelles.

Abbe Michel Parfait Ahanda Biloa: « La Pâques marque un nouveau départ » Curé de la paroisse Marie médiatrice d'Etoudi à Yaoundé.

Pâques se célèbre dimanche prochain. Quelle est la symbolique de cette fête pour le chrétien ?

Les chrétiens de l'Eglise catholique romaine célèbrent dans l'allégresse et la joie la Pâques, qui est la commémoration de la résurrection du Christ, dimanche prochain. La symbolique de cette fête se trouve dans l'ancien testament.

Les premiers à célébrer la Pâques étaient les Hébreux après la sortie d'Egypte et en célébrant cette fête, ils célébraient un grand événement dans leur vie à savoir la libération de l'esclavage en Egypte. Avec les chrétiens de nos jours, la Pâques commémore la résurrection du Christ, donc la victoire de la vie sur la mort.

En célébrant la Pâques, les chrétiens acceptent volontiers de mourir avec le Christ le vendredi saint pour ressusciter avec lui le dimanche de Pâques. Ils acceptent comme le Christ, de tuer le péché et tout ce qui conduit à la mort pour élever la vie et mettre au premier plan tout ce qui peut contribuer à rendre la vie agréable et bonne.

Comment un chrétien doit-il célébrer cette fête ?

La fête de la Pâques se célèbre dans la joie, parce que c'est le mystère même de notre foi que nous célébrons. Si le Christ n'était pas ressuscité comme dit Saint Paul, vaine serait notre foi.

Nous invitons les chrétiens à célébrer d'abord cette fête de façon spirituelle, fervente et pieuse. Et dans ce cadre, il est question pour le fidèle de faire une certaine évaluation du temps du carême qui est celui de la préparation à la célébration de la Pâques.

C'est aussi un temps dont le maître-mot est la conversion. Sommes-nous convertis, avons-nous changé notre mode de vie tout au long du carême ?

Le Saint Père nous y a aidé à travers la lettre pour le carême 2017 en invitant à redécouvrir en l'homme un don, une valeur qu'on doit élever et protéger, mais aussi une valeur qui peut faire qu'on éclose, qu'on s'élève afin de devenir quelqu'un et non pas un objet qu'on utilise à bon escient pour exploitation ou pour aliénation.

Concernant l'après Pâques, comment le chrétien doit-il la vivre ?

La Pâques marque un nouveau départ, un renouveau. Le chrétien qui vit bien sa Pâques devrait se relancer après la décision de changer dans sa relation d'abord avec lui-même.

Il doit être solidaire à lui-même. Dieu l'a créé libre et il faudrait qu'il fasse un bon usage de cette liberté. Le fidèle doit se resolidariser avec ses frères, parce que le péché dans lequel nous vivons nous désolidarise du peuple de Dieu appelé à la sainteté. Au final, il doit refaire sa relation d'amitié avec Dieu.