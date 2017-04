Guinée: Labé - Vers une délocalisation de la décharge d'ordures

Depuis des mois les populations environnantes de la décharge d'ordures de Thialakoun sont remontés contre la commune, au motif que l'absence de clôture du quai cause d'énormes préjudices à leurs animaux d'élevage en divagation qui viennent manger des choses toxiques parfois.

Depuis, la commune est acculée pour d'abord ceindre l'espace puis devant l'absence d'une réaction prompte de cette dernière ,les populations de la zone se sont faites plus radicales et visent le déguerpissement pure et simple du quai désormais.

Saisi sur la question le président de la délégation spéciale Elhadj Mamadou Cellou Daka Diallo a confirmé le divorce d'avec ces populations et expliqué qu'un nouveau site est entrain d'être aménagé :

« on a fait beaucoup d'échanges avec les gens de Tountouroun parce que le dépotoir de Thialakoun relève de Tountouroun.

Donc le village est proche du dépotoir et les animaux d'élevage (bovins, ovins et caprins)viennent consommer des substances qui les tuent parfois. Alors ils se sont plaints, on est venu à la préfecture discuter, maintenant pour eux il n'est plus question de maintenir le dépotoir chez eux même si on réalise une clôture étanche.

On s'est mis en quête d'un espace d'accueil et avons trouvé une place sur la plaine de Donghol Dayebhe où on nous a octroyé un espace de 400m.

On a eu la place, il nous reste d'aller mettre la clôture ce n'est pas encore officiel parce qu'il faut les fonds, le devis a été fait, on va réaliser la clôture ,ceux de Thialakoun continuent de nous mettre la pression pour qu'on libère leur terre mais ils doivent nous donner le temps et encore la ville ne doit pas rester là avec des ordures .

Le ton avait monté mais je leur ai dit que tant que je n'ai pas où mettre les ordures je suis obligé de les mettre là en attendant.

On est toutefois tombé d'accord de transférer vers Donghol Dayebhe ,le travail est en cours. »

Il faut noter que la question de l'assainissement est une épineuse question sur laquelle toutes les équipes communales ou presque se sont cassées les dents.