Guinée: Un rapport sur les violations des droits humains en Guinée disponible

Parlant de l'affaire Toumba la présidente dira: "il a été arrêté et extradé à Conakry depuis le mois dernier et vous savez ce que cela a engendré comme débat. Mais ça ne doit pas se limiter seulement à Toumba" car, dit-elle" nous sollicitons un congé pour tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier du 28 septembre 2009 et qui occupent actuellement dans les hautes fonctions de l'État peut être si Toumba n'avait pas quitter sur le territoire Guinéen peut-etre il devrait occuper ces postes de responsabilités comme les autres. Et je dis bien tous ceux là qui ont manifestes de rentrer dans le pays comme Dadis , qu'on lui laisse rentré et également qu'on fasse à ce que Sékouba Konaté soit entendu dans les jours qui suivent " demande la présidente .

