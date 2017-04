Guinée: Mamadou Bah victime d'une attaque à Koloma - «les bandits m'ont insulté en Poular»

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'amitié entre la Fédération de… Plus »

Dans le tumulte, la victime n'a pas pu identifier les assaillants. «Je n'ai pas eu le temps de les identifier. Ils ont pris l'argent et ensuite, ils se sont enfuit. Je ne peux pas dire exactement combien ils ont emporté. Sauf si je fais le calcul des entrées et sorties».

Depuis son lit d'hôpital, le jeune Mamadou Bah explique: «Ils sont venus à bord d'une voiture. Le stationnement et leur introduction dans ma boutique tout s'est passé à la vitesse de l'éclair. Ils étaient 2 à rentrer chez moi avec des armes de guerre. L'un s'est arrêté sur le comptoir et m'a tiré une balle au niveau du pied droit pendant que l'autre prenait l'argent. Et ils m'ont injurié en Poular».

