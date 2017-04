Au Gabon, l'aide de camp de l'opposant Jean Ping, Alain Ndali et son épouse ont été… Plus »

C'est peut-être ce piège à c... , qui pourrait se refermer très vite sur ceux qui, de bonne foi, ont accepté de s'asseoir avec le régime pour ébaucher des pistes de sortie de crise, qui se profile à l'horizon gabonais. On peut donc s'inquiéter pour les Gabonais, car c'est maintenant que commence la vraie bagarre.

On sait finalement à quoi cela a conduit, vu qu'après le temps additionnel qu'il s'était octroyé, il a même voulu jouer les tirs au but en 2014.

Sous réserve de voir sur quoi toutes ces réformes, plus hardies les unes que les autres, vont déboucher, on devrait donc assister à un grand chamboulement de l'armature politico-institutionnelle du Gabon et à une véritable refondation de sa démocratie aux allures parfois claniques, du moins en théorie.

Il faut reconnaître qu'en deux semaines, les participants n'ont pas été avares en propositions. Ainsi par exemple de la durée et du nombre de mandats présidentiels, qui pourrait passer de 7 à 5 ans renouvelable une fois ; du scrutin présidentiel à deux tours au lieu du 1 coup K.-O. actuellement en vigueur ; ou encore de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale autonome (CENAP) qui ont toujours été perçues comme les bras politiques du pouvoir ; il y a eu foison de suggestions. D'autres réformes touchant à la centralisation des résultats électoraux sont également sur la table des négociations.

