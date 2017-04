Cote d'Ivoire: Eau/Electricité - Signature des conventions de prêt et de subvention

Amadou Gon Coulibaly note un regain au niveau des relations économiques, matérialisé par une augmentation du volume globale des échanges qui est passé de plus de 678 miliards Fcfa en 2011 à plus de 1000 milliards Fcfa.

La Côte d'Ivoire et la France ont signé, le vendredi 13 avril, à Abidjan, des conventions de prêt souverain et de subvention pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité renouvelable. Et une convention de financement du Contrat de désendettement et de développement (C2d) pour le programme d'alimentation en eau potable soutenu par des travaux d'assainissement et de drainage.

Le projet d'électricité qui est constitué d'une enveloppe de 78,715 milliards Fcfa de prêt et d'une subvention de 22,30 milliards Fcfa de l'Union européenne (Ue), durera cinq ans. Il permettra la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo, l'extension des réseaux de distribution dans 12 régions, l'électrification de 350 villages et la réalisation de 130.000 branchements sociaux dans le cadre du Programme électricité pour tous (Pept). Quant au projet eau et assainissement, il est doté d'un montant de 40 milliards Fcfa au titre du deuxième C2d et d'un prêt de 34,06 milliards Fcfa du Trésor français. Il consiste à alimenter en eau potable les zones de Gagnoa et Sinfra d'une part et à procéder, d'autres parts, à l'assainissement et au drainage dans la ville d'Abidjan.

Cette cérémonie de signature, qui a été présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a réuni comme signataires pour la partie ivoirienne, le ministre de l'Economie et des Finances Adama Koné, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat Abdourahmane Cissé. La partie française a été assurée par le ministre des Finances et des Comptes publics Michel Sapin et le directeur du département Afrique subsaharienne de l'Agence française de développement (Afd) Jean Pierre Marcelli.

Michel Sapin a exprimé sa joie de revenir en Côte d'Ivoire. « Je connais le pays depuis longtemps, vous avez beaucoup progressé. Je revois une Côte d'Ivoire qui retrouve de la force et de la stabilité, avec une économie qui se développe. Le grand pays qu'est la vôtre est aussi riche de par ses matières premières comme le cacao, en dépit des chute constatée ces dernières semaines », a-t-il affirmé. Mais il a réitéré la solidarité de la France, avec la reprise des prêts souverains de l'Afd au profit de la Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est à son tour réjoui de recevoir le ministre de l'Elysée. Soulignant que depuis la crise qu'a connue le pays, les relations franco-ivoirienne se sont intensifiées tant au plan politique qu'économique. Le chef du gouvernement note un regain au niveau des relations économiques, matérialisé par une augmentation du volume globale des échanges qui est passé de plus de 678 miliards Fcfa en 2011 à plus de 1000 milliards Fcfa. Il a expliqué le dynamisme de la coopération entre les deux Etats à travers le Contrat de désendettement et de développement (C2d) , qui est à sa deuxième phase et dont l'exécution des projet contribue à l'amélioration du quotidien des populations.