Cameroun: Plan d'urgence triennal - Les travaux du centre hospitalier régional lancés à Ngaoundéré

Entouré du gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguiéké Boukar, du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Ngaoundéré, le Minsanté qui était accompagné dans cette visite par Alim Hayatou, secrétaire d'Etat à la Santé publique, a dévoilé la maquette du projet. Le directeur général d'Alliances, l'entreprise marocaine en charge de l'exécution des travaux, a participé à la réunion d'information et de sensibilisation. La vidéo de présentation de l'ouvrage a captivé l'auditoire et convaincu tout le monde. Les images qui défilaient sur l'écran ont projeté Ngaoundéré dans une autre dimension dans 18 mois.

Le visage du bébé attendu et conçu depuis quelques mois a commencé à se dessiner hier à Beka Hossere, un nouveau quartier de Ngaoundéré. La grossesse s'étale sur 18 mois, durée des travaux. Le chantier sera livré en août 2018. Mais le bébé commencera à pousser vraisemblablement les premiers-cris dès décembre 2017, avec la pose de la toiture. Le nouveau-né pèsera plus de 10 milliards pour la construction et l'équipement. Son nom est déjà connu. Il s'appellera le Centre hospitalier régional de Ngaoundéré. Dans le jargon de la santé publique, c'est un hôpital de deuxième catégorie à vocation généraliste. Son géniteur a pour nom Paul Biya, initiateur du Plan d'urgence triennal (PLANUT). Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, qui suit l'exécution du volet santé du PLANUT, était hier à Ngaoundéré. C'est lui qui a révélé ces informations principales au public et à la presse. Les annonces ont été faites d'abord à la Communauté urbaine de Ngaoundéré. Ensuite à Beka Hossere où sera construit le centre hospitalier régional de référence.

