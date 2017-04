Madagascar: Monnaie - Les nouveaux billets de banque avant la fin de l'année

Tous les billets de banque en ariary seront changés avant la fin de l'année. Les nouveaux billets de 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 et 10 000 ariary seront donc en circulation. Mais la grande nouveauté sera probablement l'apparition sur le marché du nouveau billet de 20 000 ariary.

« Le 20 000 ariary est une dénomination plus adaptée à l'économie » a expliqué, hier, le Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Alain Rasolofondraibe, lors d'un point de presse qu'il a donné hier à Antaninarenina. Selon le Gouverneur, cette émission de nouveaux billets s'inscrit dans le cadre de la mission de la Banque Centrale de Madagascar d'offrir une monnaie fiduciaire moderne comportant les meilleurs signes de sécurité les plus récents. Une manière en somme de démontrer que cette initiative répond avant tout à des considérations d'ordre technique. « Le renouvellement d'une gamme de billets de banque se fait généralement après une dizaine d'années de mise en circulation. Pour Madagascar, les dernières émissions de billets de banque en ariary datent de 2003 et 2004. Depuis, la technologie d'impression fiduciaire et les éléments de sécurité ont beaucoup évolué. En outre, les dénominations et les principes iconographiques des billets de banque ont été adaptés au développement des activités économiques du pays. Enfin, les dimensions de chaque coupure ont été révisées pour suivre les bonnes pratiques internationales ».

Côté esthétique, la Banque Centrale mise également sur l'actualité et la modernité. Avec comme thème global « Madagascar et ses richesses », le visuel des nouveaux billets de banque mettra en exergue les six faritany dont les richesses sont déclinés en activités économiques, en biodiversité, en sites culturels et touristiques. En termes de sécurité, ces nouveaux billets comportent des signes plus élaborés qui garantissent une meilleure protection contre la contrefaçon. Bref, on s'attend à de meilleurs billets de banque. Quand bien même, le public se pose déjà des questions sur la manipulation des prochains billets de 20 000 ariary. A noter que toutes les dispositions seront prises par la Banque Centrale afin de faciliter la transition vers ces nouveaux billets de banque en ariary.