Ile Maurice: MBC - Le nouveau directeur général et son adjoint nommés ce vendredi ?

Selon nos informations, Mekraj Baldowa, actuellement président du conseil d'administration de la MBC, a été approché par Pravind Jugnauth, il y a environ un mois, pour succéder à Amoordalingum Pather. Pour ce qui est d'Anooj Ramsurrun, il nous revient que dès que les employés ont eu vent qu'il pourrait devenir le prochain directeur général adjoint de la MBC, une pétition contre sa candidature a vu le jour. L'on y soutient notamment qu'il a été l'homme de confiance de l'ancien DG, Dan Callikan, et qu'il est accusé d'avoir fourni des informations à l'alliance Lepep et aussi à l'alliance PTr-MMM.

Mekraj Baldowa et Anooj Ramsurrun. Tous deux se trouvent en tête de liste pour décrocher le poste de directeur général (DG) et directeur général adjoint respectivement au sein de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC).

