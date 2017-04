Madagascar: Pancrace Trophée Fight II - Neufs combattants malgaches à La Réunion

La Grande Ile alignera une délégation massive de neuf combattants à la deuxième édition de « Trophée fight » de pancrace qui se disputera demain à Sainte-Marie de La Réunion.

Un tournoi triangulaire opposant La Réunion, Mayotte et Madagascar. La délégation malgache s'est envolée hier après-midi après la rencontre avec la presse à Mahamasina. Il s'agit de Tojonirina Rakotoarisoa (-66kg), Tokiniaina Razafindrainibe (-61kg), Eddy Vianey Randriamanantena (-70kg), Billy Ramboasalama (-80kg), Anthony Andrianomanana(-70kg), Fidèle Andrianantenaina (-66kg) et Blaise Andriamazoto (-66kg)en pancrace et de EL Fazzaraly (-67kg) et de Voary Pierre (-75 kg) en K1. Nombre d'entre les combattants sont à leur première expérience internationale. « Ils ont entamé une préparation d'un mois.

Cette échange dans la région Océan Indien contribue à l'amélioration du niveau technique des combattants en espérant une rencontre en Europe » a indiqué Parfait Rakotonindriana, président de la commission malagasy de pancrace et de submissiondéjà membre de la Fédération malgache de kickboxing et disciplines associées. Gildas Zafindalana et Fidel Ravoninjanahary assureront le coaching.