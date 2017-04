Madagascar: Compagnie Int'Air Iles - Boycottée par l'ACM

L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a suspendu tous les vols de la compagnie aérienne comorienne Int'Air Îles à destination de Madagascar depuis le 08 avril dernier pour des raisons de sûreté aéroportuaire. « Mais ces arguments ne sont que des faux prétextes pour boycotter la compagnie qui fait de l'ombre à une autre compagnie étrangère.

Int'Air Îles fait appel aux services d'Air Madagascar et de Madagascar Ground Handling pour l'assistance au sol », a dénoncé Djaafar Salim Allaoui, le Conseiller privé du PDG de cette compagnie comorienne. En outre, « les tarifs proposés sont plus compétitifs par rapport à ceux des autres concurrents. L'ACM et ce concurrent chercheraient également des manœuvres considérées comme des techniques de concurrence déloyale pour contrer l'Alliance Vanille », a poursuivi Mountaka Ahmed, le directeur commercial de la compagnie.

Vol dérogatoire. Mais à la suite d'une requête de vol dérogatoire, l'Airbus A 380 de cette compagnie comorienne a pu décoller mardi dernier pour les Îles Comores. « En effet, il y a des passagers en majorité comoriens qui sont composés de personnes âgées avec des patients nécessitant des soins aux Comores et des itinérants qui ont besoin de renouveler leur visa qui a expiré dans leur pays natal », a enchaîné Djaafar Salim Allaoui. De son côté, l'Ambassadeur des Comores à Madagascar, SEM Kaambi Elyachourtu Mohamed suit de près cette affaire en se positionnant comme étant facilitateur dans les négociations avec l'ACM. « Dans l'intérêt du développement touristique à Madagascar et en accord avec le principe de l'Open Sky, il serait plus judicieux que chaque compagnie trouve sa part de marché sans aller jusqu'à se mettre des ... cales dans les roues », a conclu le Conseiller privé du PDG de la compagnie comorienne.