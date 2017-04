Madagascar: Col Joseph Ramiaramanana - Acharnement contre la CUA

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars,… Plus »

Tout a commencé au lendemain de l'élection de Lalao Ravalomanana à la mairie de Tana. Le PDS Joseph Ramiaramanana a essayé de tout faire pour retarder la passation de service entre lui et la nouvelle élue. Le Col Joseph Ramiaramanana a mené sa première revanche lorsque la commune urbaine d'Antananarivo a saisi les camions qui ont effectué des travaux de remblayages illicites à Andohatapenaka et les a mis en fourrière à la caserne de la police municipale à Anosipatrana. La nuit du jour de la mise en fourrière, l'ex-PDS était venu avec « ses » éléments armés jusqu'aux dents pour récupérer les camions.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.