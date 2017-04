Dans les années 50 et 60, le duo Barijaona-Fidimalala séduisait les mélomanes de la musique malgache. Et encore de nos jours, les gens se souviennent encore de « Havako anie », « Vorona ô », « Hanina an'i neny »...

A leur façon, Barijaona et Fidimalala ont apporté leur pierre à l'édifice de notre culture. Il est vrai qu'ils n'ont enregistré que peu de disques mais quelques œuvres restent immortelles et incontournables. Si Barijaona est déjà parti pour un monde meilleur, Fidimalala quant à lui a actuellement 89 ans et partage aux autres son vécu. Portrait.

Rafidimalala Robert ou simplement Fidimalala est fils unique. Il aimait la chanson, la musique depuis sa tendre enfance. Sa mère avait deux frères qui vivaient avec sa petite famille. En entendant ses deux oncles jouer de la guitare et de la mandoline, Fidimalala a commencé à apprécier les instruments musicaux acoustiques.

Fidimalala a rencontré par le pur des hasards Barijaona à l'âge de 16 ans chez un coiffeur d'Ankaditapaka Ankadifotsy. Ayant les mêmes goûts, ils ont donné ensemble des sérénades nocturnes dans ce quartier.

En 1946, Fidimalala a rejoint la Chorale du Foyer des jeunes d'Amparibe. Il y a pu renforcer ses connaissances musicales. Et il a continué à évoluer au théâtre d'Ambatovinaky vers l'âge de 17 ans. Il a ensuite intégré le groupe théâtrale Tropy Lisin'Iarivo en 1949.

En 1950, les compositions malgaches ont eu leur plage entre midi et 14 heures à radio Antananarivo. Barijaona et Fidimalala au début de leur carrière ont donné six chansons à diffuser : quatre de Barijaona et deux de Fidimalala.

Le grand compositeur de « Majunga ve ? » Ranaivo Ranarivelo, admiratif de leur talent, a encouragé les deux jeunes chanteurs Barijaona et Fidimalala à partir à l'étranger. Barijaona s'envola pour la France en octobre 1953 et Fidimalala l'y rejoignit trois mois plus tard (décembre 1953).

A leur début en France, ils ont connu une vie difficile. Mais les deux compagnons n'ont pas dit leur dernier mot. Tous les soirs, ils n'hésitaient pas à demander aux propriétaires des cafés de la ville de Paris de leur permettre de chanter et d'animer les soirées pour gagner un peu d'argent pour survivre. Ce n'est qu'en 1957 que Barijaona et Fidimalala ont enregistré leur premier disque avec Ranaivo Ranarivelo. En 1958, le Professeur Ratsimamanga a décidé de produire leur premier disque « Rova ». Il y avait douze de leurs compositions. Leur situation financière commençait à s'améliorer ainsi que leur carrière dans la musique. Barijaona décida alors de rentrer à Madagascar en 1979 et Fidimalala le suivit en 1980. A leur retour au pays, ils ont continué leur carrière.

Fidimalala, l'« akanga sisa nanamborana » est un chanteur passionné. Il écrivait, il composait et habillait musicalement des poésies de Dox.

Dimanche dernier, il était la vedette d'un concert « Poa-tsatroka ho an'i Fidimalala » organisé par par R'Imbosa et Angolan'Imerina. Il fut à cette occasion élevé au grade de Commandeur de l'ordre national.

Fidimalala à 89 ans chante encore et les mélomanes et ses confrères du monde de la musique lui souhaitent une longue vie.