Madagascar: Vazo miteny - Nantenaina sous les feux des projecteurs !

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars,… Plus »

Il est également ce paysan qui tente par tous les moyens d'éduquer ses enfants, cet homme qui n'a plus de repères parce que la mondialisation lui a insufflé toutes sortes d'idées... Nantenaina revêt toutes les casquettes. Ses histoires, bien qu'elles ne soient pas toujours joyeuses, sont toujours racontées gaiement... en musique. Culture, corruption, éducation, tromperie... il aborde tous ces sujets dans ses titres mais jamais de manière mélancolique. Et c'est ce qu'aiment ses inconditionnels qui se feront certainement très nombreux au Telozoro Andrefan'Ambohijanahary ce soir.

Des retrouvailles qui s'annoncent très chaleureuses ! Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Nantenaina n'est effectivement jamais à court de bonnes histoires, et des vraies, qu'il raconte en chansons à tous ses inconditionnels. Une soirée avec l'interprète de « Vavaka », c'est de l'ambiance assurée. Auteur, compositeur, chanteur, musicien, Nantenaina est également un ambassadeur du « petit peuple ». Il est ce père de famille devenu alcoolique parce que sa femme l'a quitté pour cause de pauvreté ou celui qui s'est laissé tenter par une autre et prie sa femme de le reprendre.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.