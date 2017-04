Madagascar: Danse - Festival Arondihy, place au spectacle !

Lamako Event organise cette année la 6e édition de Arondihy

La 6e édition du festival de danse Arondihy, organisée par Lamako Event, se poursuit tranquillement et laisse place au spectacle. Ce samedi 29 avril, trois compagnies de danse se produiront à l'AFT Andavamamba.

Le festival de danse Arondihy, organisé et initié par Lamako Event, suit son cours. Déroulement inédit pour un événement, le festival se tient sur plusieurs mois, à raison de quelques jours par activité. Son objectif est de mettre en valeur la diversité de la danse, et de mélanger les styles. Ainsi, durant ce festival, les danseurs traditionnels côtoient ceux qui évoluent dans la danse moderne. La rencontre tient lieu à des créations, et le résultat est époustouflant. Ainsi, depuis le premier trimestre de l'année, au mois de février, les participants se sont retrouvés au cours d'ateliers d'échange. Il s'agit du groupe Soameva qui fait de la danse Sakalava, et la Compagnie Asara, plutôt dans la danse de contact. Au mois de mars, le groupe Sarandra Beloba a tenu un atelier sur la culture et la danse Antanosy. On a eu droit au mangaliba, le relosy, l'elaky tagnana et le dihy koaiky, avec une ouverture sur le modern jazz, le street jazz et la danse classique.

AFT. Le festival poursuit son petit bonhomme de chemin et investit, pour le 29 avril prochain, les locaux de l'Alliance Française d'Andavamamba, pour un spectacle qui débutera dans les coups de 14h. Sur la scène extérieure donc, les danses issues des différentes régions de Madagascar seront mises en valeur. On retrouvera alors la troupe Sahy de Toamasina, la Compagnie Moustik d'Antananarivo et la pièce « Daholobe » qui terminera la fête en beauté. Mais le festival ne se terminera pas là car la route continue vers le Nord pour d'autres séries d'ateliers, prévues pour les premières semaines du mois de mai. Ensuite, le festival retourne sur Tanà pour une conférence suivie d'une exposition à l'IKM Antsahavola. Le festival se clôturera très officiellement le 14 mai à l'Hôtel de Ville à Analakely.