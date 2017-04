Madagascar: Futurs leaders au service de l'enfance - L'équipe VITA-NOVA de l'INSCAE se mobilise

L'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprise (INSCAE) forme de futurs cadres performants et activement engagés dans les causes sociales.

Dans cette optique, la « team » VITA-NOVA, inscrite en deuxième année, Session 3, met en œuvre un projet de rénovation de l'Ecole Primaire Publique (EPP) Volosarika, sise à Ambatoroka. Cette EPP a été « l'heureuse élue », en raison de son état de délabrement avancé, mais aussi parce que VITA-NOVA est convaincue que les enfants représentent l'avenir socio-culturel et économique de Madagascar. Il importe donc de leur donner les meilleures bases pour démarrer leur vie dans des conditions optimales, garantes de leur productivité future.

Les réalisations. Le projet de cette jeune équipe s'articule autour de trois points focaux. Ils s'attèleront à la création d'une aire de jeux pour l'éveil et l'épanouissement des écoliers de l'EPP. Le sanitaire de Volosarika étant plus ou moins insalubre, VITA-NOVA projette également de rénover les latrines de l'établissement, afin de les rendre opérationnelles. L'hygiène et la santé détiennent effectivement une place primordiale dans une éducation réussie. La rénovation des infrastructures dans un état de délabrement avancé et flagrant est également prévue. Vivement la vulgarisation des initiatives de ce genre !