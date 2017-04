Madagascar: Sandwicherie/Saladerie - Mak'Club ouvre ses portes !

Mat Li y expose déjà ses œuvres. Une dizaine de photos en noir et blanc. Des images très artistiques, prises ici et là, lors d'évènements et voyages auxquels a assisté le photographe.

L'endroit n'a pourtant pas encore été inauguré, enfin, de manière officielle. Ses portes sont effectivement déjà ouvertes depuis quelques jours déjà. Situé à Isoraka, dans un décor cozy, « Mak'club », car c'est de ce resto-bar lounge qu'il s'agit, tiendra sa soirée d'inauguration le 20 avril. « Il y aura un show bar à l'extérieur et des animations avec des danseuses. Tous ceux qui seront parmi nous pourront goûter à nos spécialités.

Des cocktails de bienvenue et dinatoire seront offerts. Personne n'est, d'autant plus, exclue chez nous. Nous avons une grande cuisine et un excellent chef qui cuisine halal, végétarien... », détaille Prisca Maka, propriétaire des lieux. Tout le monde aura donc sa part. Mak'club propose sandwicherie et saladerie « revisitées ». Pour découvrir Mak'club, rendez-vous à la soirée d'inauguration, le 20 avril prochain ou avant, Prisca Maka et son équipe vous y attendent. Les lieux sont ouverts 24/24 heures, 7/7 jour.