Madagascar: Robert Yamate, ambassadeur des Etats-Unis - « Claudine Raizamamonjy doit répondre à la justice malgache »

Soutien au SMM . Outre ces déclarations de Robert Yamate, les membres du bureau du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) dirigés par leur présidente Faniry Erinaivo ont été reçus hier à l'ambassade des Etats-Unis à Andranomena. Une occasion pour le premier conseiller Stephan Anderson d'exprimer le soutien de l'ambassade des Etats-Unis aux efforts des magistrats malgaches dans la restauration de l'Etat de droit dans le pays. Force est de constater que l'ambassade des Etats-Unis à Madagascar suit de très près l'affaire Claudine Razaimamonjy. Une affaire où la réelle volonté du régime en place à lutter contre la corruption est plus que jamais mise à l'épreuve. En tout cas, si le Pnud (Nations Unies) vient d'offrir une voiture de fonction au Bianco et si hier Robert Yamate (Etats-Unis) et Véronique Vouland (France) ont publiquement exprimé leur soutien à ce Bureau Indépendant Anti-Corruption alors que l'affaire Claudine n'est plus entre ses mains, Ambohibao est poussé à prendre ses responsabilités face aux autres cas de corruption connus du public et qui impliquent notamment certains caciques du régime HVM. A suivre.

