Madagascar: Evasion organisée - La Police de l'Air et des Frontières se disculpe

« Tous les documents requis pour une évacuation sanitaire sont complets ». C'est ce qu'a déclaré hier le Chef de la Police de l'Air et des Frontières (PAF), le Commissaire Lebiria Ruffin Tolojara par rapport à l'affaire Claudine Razaimamonjy.

Pour la première fois depuis le début de ce feuilleton, le numéro Un de la PAF apporte des éléments d'explications sur cette affaire. Pointée du doigt notamment par le Syndicat des Magistrats de Madagascar pour avoir laissé sortir une prévenue faisant l'objet d'une Interdiction de Sortie du Territoire (IST), la Police des Frontières se disculpe. « Notre travail consiste à vérifier les documents de voyage », a-t-on indiqué. Et le Chef PAF de faire savoir au passage que « Claudine Razaimamonjy a été munie d'une déclaration générale de voyage émanant de la Compagnie aérienne, d'un passeport, d'un certificat médical et de toutes les pièces nécessaires pour le transport d'un prévenu.

En outre, le motif du voyage est bien écrit sur les documents, elle sera en évacuation sanitaire à l'île Maurice ». Continuant sur sa lancée, le Commissaire de la PAF de confirmer que Claudine Razaimamonjy est surveillée durant ce voyage, par un agent de l'Administration pénitencier dénommée Rakotomalala Soloniaina Marie Elie Sarah. Cette dernière aurait également présenté un ordre de mission en bonne et due forme signé par ses supérieurs. Un ordre de mission qui sera expiré le 24 avril prochain. Elle devrait donc être de retour au pays avant cette date. Selon les explications du Commissaire Lebiria Ruffin Tolojara, « la procédure légale a été respectée car toutes les conditions étaient réunies et tous les documents transmis à la PAF étaient conformes à la procédure ». « Ces documents étaient dûment signés par les gendarmes, l'Aviation civile de Madagascar (ACM), la SAMADA, des techniciens du Service des douanes et des représentants du Ministère de la Santé », a-t-il fait savoir.

IST. En quelque sorte, en organisant cette conférence de presse, le numéro Un de la PAF répond au Procureur général près la Cour d'Appel, Randrianasolo Jacques et au Syndicat des Magistrats qui ont évoqué l'existence de deux Interdictions de sortie du territoire contre Claudine Razaimamonjy. Interrogé sur ces deux IST, le Commissaire Lebiria Ruffin Tolojara a esquivé la question. Il préfère renvoyer la balle dans le camp du Ministère de l'Intérieur. « Demandez auprès du Ministère de l'Intérieur si les documents y afférents ont déjà été transférés à la PAF », a-t-il annoncé. Est-ce une manière d'accuser ce département ministériel dirigé par le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana d'avoir retenu l'information et de n'avoir pas avisé les autorités responsables en ce qui concerne l'IST contre Claudine Razaimamonjy ? Et ce, même si le premier IST contre la propriétaire de l'hôtel « A&C » date du 29 novembre 2016. D'ailleurs, le Procureur général auprès de la Cour d'Appel, Randrianasolo Jacques a déjà fait savoir que la Police de l'Air et des Frontières a déjà été avisée de l'existence de ces deux IST. La question est aussi de savoir si l'équipe du Commissaire Lebiria Ruffin Tolojara n'était également pas au courant du placement sous mandat de dépôt de Claudine Razaimamonjy prononcé par les Juges de la Chaîne pénale anti-corruption. Pour expliquer sa décision de laisser sortir une prévenue faisant l'objet d'une IST, la PAF explique que « la vie humaine devrait primer sur une décision administrative ». D'après les explications, « en prenant cette décision, la PAF a porté assistance à une personne en danger ».