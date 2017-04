Sénégal: BAD - Frannie A. Léautier quitte la Vice-présidence

En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Charles Boamah a, à son actif, plus de 25 années d'expérience dans le domaine du financement du développement et jouit d'une connaissance approfondie de la Banque. Il a accompli un travail remarquable en tant que Vice-président des finances.

Réagissant à cette annonce, Frannie Léautier s'est exprimée en ces termes : « J'ai passé des moments passionnants à la Banque. J'ai l'intime conviction qu'avec la vision et le leadership du Président Adesina, et avec les réformes institutionnelles et la confiance inébranlable de nos actionnaires, l'impact de la Banque sur le développement sera encore plus grand dans les années à venir ».

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.