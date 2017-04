Sénégal: Des fournitures scolaires de "Sénégazelle" à 114.000 élèves (responsable)

En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Au-delà de celle de Foundiougne, 5 étapes entre 8 à 12 km chacune ont été retenues et la participation de 287 gazelles en provenance de la Belgique, du Canada, de la France, etc. a été validée, soit 70 coureuses par étapes, a dit Mme Lerouesnier.

"Entre 2007 et 2015, plus 114.000 élèves ont bénéficié de dotations en fournitures scolaires à raison de 3500 frs CFA/élève, pour un budget de près de 4 milliards de frs CFA" a précisé Mme Lerouesnier dans un entretien avec l'APS.

Dakar — L'association humanitaire bretonne "Sénégazelle" qui en est à la 10-e édition de sa course à pied solidaire a doté plus de 114.000 élèves sénégalais de fournitures scolaires entre 2007 et 2015 a informé Pierrette Lerouesnier, chargée de communication de l'activité sportive.

