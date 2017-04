Cameroun: Affaire Ibrahim Bello - La police accusée de torture

Par conséquent, les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le milieu des droits de l'homme recommandent au gouvernement de prendre des mesures publiques urgentes tendant à réparer le préjudice subi par Ibrahim Bello et à sanctionner les responsables de cette situation qui n'honore pas le Cameroun.

Une situation qui, indique ce rapport qui a connu la participation de près de 30 personnes et associations, relève «du complot monté par des agents et responsables véreux au niveau de la police».

Au point 4 des conclusions, il est clairement marqué que : «Sur la réalité des actes de torture et de traitements cruels dans les locaux de la police, la commission est en mesure de conclure sans équivoque que le 5 février 2017, le nommé Ibrahim Bello a été bel et bien torturé et a subi des actes de traitement cruels, inhumains et dégradants dans les locaux de la police à Ombessa».

C'est une affaire qui a défrayé la chronique en fin du mois de mars dernier. On découvrait, à travers les réseaux sociaux, des images d'horreur d'un jeune homme dont les ossements apparaissaient à l'air libre sur les deux jambes. Pris en charge et amputé de ses membres inférieurs, le jeune Ibrahim Bello devra désormais vivre avec son handicap.

