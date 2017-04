Cameroun: Mairie de Douala II - Un problème de mœurs divise le conseil municipal

Avant d'ajouter : « Madame le maire prétend que notre demande est fallacieuse et que la motivation de la convocation d'un conseil municipal extraordinaire, pour entendre et éventuellement se prononcer sur la destitution du 2ème adjoint au maire ne cadre pas avec les textes qui régissent le fonctionnement des communes ».

A la tête des 28 conseillers municipaux du parti au pouvoir et de l'opposition, qui réclament aujourd'hui la tête de Yakobo Mohamadou, ce militant du parti des flammes dans la mairie de Douala 2ème affirme mordicus que le 2ème adjoint au maire, « ne saurait continuer à occuper son poste et à célébrer même des mariages, après un scandale qui a définitivement sali l'image de marque de la cette mairie ».

Pour la simple raison, que Dénise Fampou n'a pas accédé à leur demande. Celle de convoquer, apprend-on, un conseil municipal extraordinaire aux fins de statuer sur les problèmes de mœurs dont a été acteur et victime le 2ème adjoint au maire de ladite commune. Et qui n'est autre que Yakobo Mohamadou, militant du RDPC.

Le conseil municipal ordinaire convoqué par le maire, Dénise Fampou, ne peut malheureusement avoir lieu. A cause du quorum non atteint. Puisque des 38 conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil municipal, 28 conseilleurs (RDPC, UDC,ANDP, SDF) ont décidé de boycotter le conseil qui devait examiner et adopter le compte administratif pour l'exercice 2016.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.