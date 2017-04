Cameroun: Port autonome De Douala - Cyrus Ngo'o reprend en main la communauté portuaire

Tout comme il renseigne que des contacts multiformes sont engagés avec des partenaires pour résoudre des préoccupations essentielles telles que l'enlèvement des épaves, la reconstruction des magasins cales, la poursuite du programme de réhabilitation des chaussées portuaires, le lancement d'un service de cabotage entre les ports de Kribi et de Douala, le développement de la rive droite du Wouri, le projet Sawa Beach, etc...

Toujours d'après le président du conseil Port-synthèse, le port accueillera 04 engins flottants d'ici fin avril 2017 parmi lesquels une pilotine et 03 vedettes de surveillance des plans d'eau. « En septembre 2017, un engin multifonctionnel et deux autres vedettes sont attendus », ajoute Cyrus Ngo'o.

A en croire Cyrus Ngo’o, des représentants du Port de Douala et à Bangui ont été désignés récemment. Tout comme la normalisation des activités des concessionnaires et de l'acconage est engagée. « La réhabilitation de l'immeuble de la capitainerie du port est en cours.

