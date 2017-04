Cameroun: Menace de grève des médecins - Le gouvernement reste aphone

Le syndicat des médecins du Cameroun a publié le mot d'ordre de grève depuis samedi 8 avril dernier. Tandis que la date d'entrée en vigueur du mot d'ordre de grève du Syndicat des médecins du Cameroun,fixée au 17 avril prochain approche à grands pas, André Mama Fouda, ministre de la Santé publique était,lundi dernier, en visite de travail dans la région de l'Est où il a notamment présenté la maquette du Centre hospitalier de référence de Bertoua, un projet inscrit dans le plan d'urgence triennal pour la croissance économique.

Le ministre a rassuré les populations de la région de l'Est sur les moyens financiers déjà mobilisés, « l'entreprise a déjà pris connaissance du site de construction, et nous pensons que ce bel hôpital promis par le chef de l'Etat sera possible dans 18 mois », s'est-il engagé.

Depuis le samedi 8 avril dernier que le Syndicat des médecins du Cameroun a rendu public son communiqué de presse annonçant le mot d'ordre de grève, plusieurs jours sont passés, sans qu'une quelconque réaction du gouvernement n'intervienne officiellement.

D'ailleurs, dans le communiqué signé par le président du Syndicat le 8 avril dernier, les médecins dénoncent « l'attitude dilatoire et le mépris du gouvernement qui au lieu de regarder en face les revendications des médecins préfère pratiquer la politique de l'autruche doublée de diversion.»

Exaspéré par cette indifférence, le syndicat n'avait d'autre choix que le lancement du mot d'ordre de grève.

L'erreur se répète donc. Car le gouvernement est bel et bien informé des revendications du Syndicat des médecins du Cameroun et celles-ci n'ont pas retenu son attention. Et le gouvernement l'a signifié aux médecins par deux attitudes : le dilatoire et le mépris, déplorent les hommes en blouse.

Comme c'était déjà le cas avec le Collectif des enseignants indignés du Cameroun, il faut déplorer cette attitude qui dévoile de l'attentisme et naturellement un manque d'anticipation préjudiciables notamment pour la paix sociale.