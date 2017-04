Cameroun: Crise anglophone - Le mandat d'arrêt contre le député Wirba dénoncé

Le représentant spécial du secrétaire général de l'Onu et chef du Bureau Afrique… Plus »

Ensuite, la démilitarisation desdites régions et les modalités de la Conférence constitutionnelle. « Nous sommes convaincus que nous devons conserver dans la Constitution toutes les mesures qui protègeront notre double héritage », soutiennent les parlementaires Sdf. A leurs yeux, ce n'est qu'à ce prix qu'il sera possible d' « épargner » l'année scolaire 2016-2017.

D'abord, la libération de tous les détenus issus de cette crise et déportés dans les régions anglophones. Ensuite, le rétablissement de l'Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Elle va plus loin et précise qu'« en attendant les actions du président de l'Assemblée nationale, nous restons en pleine solidarité avec l'honorable ». Une position qui contraste avec celle du chairman qui disait lors du dernier Nec en date du 25 mars 2017 que ce député est « responsable de ses orientations personnelles ».

