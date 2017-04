Cote d'Ivoire: Accueillant des immigrés clandestins hier, Ally Coulibaly aux jeunes - "Ne risquez pas vos vies"

Présent à l'accueil, Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a souhaité un bon retour à tous. « Je ressens une grande émotion chaque fois que des migrants ivoiriens retournent dans leur pays grâce aux efforts du gouvernement et au soutien de l'OIM. Cette opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Elle marque la volonté du gouvernement de venir au secours de ses concitoyens en détresse dans quelque pays que ce soit », a-t-il justifié. Il s'est dit heureux d'avoir sauvé plusieurs immigrés, surtout ceux qui ont gagné la Libye dans l'espoir de se rendre en Italie. « Malheureusement une fois en Libye, ces derniers vivent dans des conditions inhumaines. Il y en qui connaissent les affres de la prison. D'autres sont traités comme des esclaves. Je voudrais dire aux Ivoiriens que c'est ici qu'ils peuvent réaliser leur bonheur. Je leur demande de ne pas risquer leur vie et d'aller souffrir à l'exté- rieur », a-t-il supplié. Selon lui, il faut des efforts conjugués, notamment avec l'Union européenne, pour freiner ce fléau.

