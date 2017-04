Cote d'Ivoire: Pâques - Effervescence dans les gares

A quelques jours de la fête de Pâques, les gares grouillent de monde. Il est 11h15 mn, ce mardi 11 avril. Nous sommes à la gare de l'Union des transporteurs de Bouaké (UTB), à YopougonSiporex. L'atmosphère est enfiévrée. Les klaxons de véhicule et les vrombissements des moteurs en rajoutent au vacarme. « Où sont nos bagages ? », « Apprenti, s'il te plaît, aide-nous à faire monter nos enfants » ; « Nous sommes fatigués d'attendre. Depuis 5 h du matin nous sommes là », entend-on par ci et par là. Dans cette foule de voyageurs fatigués d'attendre et parfois à bout de nerf, il est difficile d'arracher un seul mot à quelqu'un.

Ils bougent dans tous les sens lorsqu'ils lorsqu'un car fait son entrée dans la gare. Nous usons de nos muscles pour tendre notre micro à mademoiselle Léontine Ahuié, cliente pour le quatrième départ sur Bouaké. Le visage fermé, elle fait savoir que depuis 5h du matin, ses parents et elle attendent le car du quatrième départ. Quant à mademoiselle Nadège Yao, elle dit être arrivée à la gare depuis 6h du matin. Mais n'a pu avoir le ticket pour le neuvième départ. Elle se dit prête à attendre puisqu'elle n'a pas le choix. Pour elle, il faut fêter à tout prix la Pâques avec ses parents. Nous nous frayons un chemin parmi les montagnes de bagages pour nous rendre dans le bureau d'Honoré Yao Kouamé, responsable de gare. Bien que très occupé par les appels et les diffé- rentes visites des clients qui viennent poser leurs problèmes, il nous reçoit.

Entre deux appels, il nous apprend que depuis le week-end dernier l'affluence des voyageurs a commencé. Il fait remarquer que les lignes des villes comme Toumodi, Tiébissou et Bouaké enregistrent plus de monde. Avant d'ajouter que depuis le 7 avril, des cars sont déjà réservés pour les 13, 14 et 15 avril prochain. Pour faire face à l'affluence, les horaires ont connu une modification. L'objectif est de transporter tous les clients. Pour Pape Seck, responsable commercial de cette entreprise de transport basée à Adjamé, cette année sa société a mis tous les moyens, notamment logistique et humain, pour transporter ses passagers dans le confort et dans la sécurité. « Nous avons acheté plus d'une centaine de nouveaux cars climatisés ces derniers temps.

C'est pour cela que les gens ne sentent pas le tohu-bohu habituel ici à, Adjamé. Nous avons ouvert de nouvelles lignes. Comme celles d'Issia, de Dimbokro et de Toumodi. Chez nous à Adjamé, nous avons limité, cette année, les convois. Nous avons également sensibilisé nos chauffeurs à la prudence. Chaque matin nous avons une rencontre avec eux pour les rappeler à l'ordre», a-t-il insisté. Un tour à la société Malex transport de Yopougon. Des passagers assis sur des bancs attendent le départ. Selon Désiré Djanhan, chef de gare à YopougonSiporex, il y a neuf départs par jour. Mais avec la fête de Pâques, trois cars voire plus ont renforcé le parc. Pour lui, les lignes qui desservent Bouaké connaissent le plus d'affluence. Fofana Vassiriki, chef de gare à AVS transport de Yopougon-sable, souligne que cette année, il n'y a pas de monde à sa gare contrairement à l'année précédente. Selon lui, cela est dû au fait que les élèves n'auront pas assez de jours pour les congés de Pâques.

Avant de préciser que depuis le dimanche dernier, ils ouvrent un peu plus tôt et ferment tard leur bureau. Contrairement à certaines compagnies qui acceptent les convois, son entreprise refuse d'en organiser. Notre périple se termine à la gare de transport TCF situé à Adjamé. Cette compagnie dessert la région du N'zi. Rodrigue Atsé, chef de gare que nous avons trouvé dans un bureau sombre parce que la Cie venait d'interrompre l'électricité, raconte que cette région ne fête pas avec bombance la fête de Pâques comme régions du centre et du centre nord du pays. « Ici notre gare ne connait pas d'affluence encore. C'est comme d'ordinaire. Rien de nouveau », soutient il.