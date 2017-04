Togo: Tour du Togo (2ème étape) - Cissé toujours en jaune

Cissé Issiaka, déjà vainqueur de la 1ère étape de la 26ème édition du Tour du Togo sur le circuit Lomé-Danyi (139 km), a conservé le maillot de leader au terme de la 2ème journée, mercredi. Le coureur ivoirien, 6ème de la 2ème étape Sokodé-Niamtougou, longue de 105 km, avec le même temps (2:33'27") que le trio victorieux, garde jalousement la tunique la plus prisée des routes togolaises.

L'Eléphant devance de 12 secondes, le Français Bousquet Pascal et le Néerlandais Pijls Van Der Niels de 3mn44s, ces deux lieutenants sur le podium depuis l'étape inaugurale. «Nous avons toujours l'avantage au classement. Et nous ne laisserons rien. Nous travaillons ensemble pour repartir avec le trophée et au moins trois maillots de la compétition. Le peuple peut compter sur nous. On ne décevra pas», a déclaré le capitaine de l'équipe ivoirienne, Abou Sanogo. Troisième de l'étape de mercredi derrière le Néerlandais Merx Peter (1er, 2:33'27" et une moyenne de 39, 23 km/h) et le Belge Stein Van Couter (2ème), l'Ivoirien pointe au 8ème rang du classement général.

Une position qui ne semble pas affecter les ambitions des Eléphants au Togo. «Nous sommes venus pour gagner et nous ferons tout pour la victoire. Nous avons seulement besoin des prières et du soutien des Ivoiriens et de nos autorités», a confié le sélectionneur Hassan Yobouet Abdul. Car, la Côte d'Ivoire, avec les performances de Cissé Issiaka détient trois maillots du Tour. Outre celui de leader, le vainqueur de l'étape 1 s'est offert ceux du meilleur grimpeur et de la combativité. C'est avec ces tuniques que l'équipe ivoirienne se lance, ce matin, sur la 3ème étape Kante-Kara (80 km) avec cinq coureurs après l'abandon, hier, de Bamba Karamoko victime d'une grosse chute.