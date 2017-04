Un vrai « fake news », entendez une information totalement erronée. Dans leur livraison d'hier, quelques organes de la presse, proches de l'opposition, ont révélé, si c'en est vraiment une révélation, que le président guinéen Alpha Condé plaide auprès du président français François Hollande, lors d'une rencontre les deux chefs d'Etat, pour la libération de Gbagbo. En réalité, il n'en est rien. Ce n'est ni plus ni moins qu'un gros mensonge, qui pue la manipulation d'une certaine opinion en Côte d'Ivoire.

En fait, les confrères ont repris un article du journal français « Le Monde », qui indiquait implicitement qu'Alpha Condé, de passage à Paris où il effectuait une visite d'Etat mardi et mercredi, avait une « dernière demande » à formuler à son « camarade » sociale Hollande, et celle-ci concerne Laurent Gbagbo.

Le quotidien hexagonal poursuit en ajoutant que l'idée portée par le président Condé et trois autres chefs d'Etat africains, à savoir Mahamadou Issoufou (Niger), Ibrahim Boubacar Kéïta (Mali) et Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), « serait d'œuvrer pour une liberté conditionnelle ». Pas très sûr de son information, le journal français utilise, par pré- caution, le conditionnel.

Une prudence dont se fiche la presse bleue, qui a vite fait de prendre le raccourcis d'annoncer une information pas juste. Preuve évidente qu'elle se trompe lourdement : interrogé par Le Monde, François Hollande n'a démenti implicitement cette allégation.

« Alpha Condé a évoqué cette situation avec moi. Rien de plus », a-t-il confié au Monde, avant d'enchaî- ner : « La CPI travaille en toute indé- pendance». D'ailleurs, c'est illusoire de croire que François Hollande peut se saisir actuellement d'un tel dossier, encore moins jouer les missions de bons offices au profit de Laurent Gbagbo.

Le président français est en fin de mandat, il ne peut donc prendre une décision qui concerne le futur. Bien au contraire, sa préoccupation en ce moment, c'est de préparer ses valises pour céder son fauteuil à son successeur qui sera élu, à l'issue du second de la présidentielle en France, le dimanche 7 mai prochain. De toute évidence, la presse bleue donne dans l'intoxication.

Et, en plus, elle cache aux Ivoiriens, notamment aux partisans de Laurent Gbagbo, une vérité : le procès de l'ex-chef d'Etat et de Blé Goudé ne prendra pas fin de sitôt.

L'accusation a prévu de faire déposer au moins 120 témoins. Et depuis l'ouverture du procès, il y a 15 mois, seulement 35 témoins sont passés à la barre. « Sachant qu'on ne peut pas interroger plus de 30 témoins par an, il faudra dix ans pour en venir à bout de ce procès », confiait, récemment, Me Emmanuel Altit, avocat principal de M. Gbagbo.

Une fois tous ces témoins de l'accusation entendus, la défense entrera alors en scène, puis suivront les plaidoiries finales. En clair, ce procès en a encore au moins pour cinq ou six années.