Afrique de l'Ouest: Pour influencer les cours mondiaux du cacao - La Côte d'Ivoire et le Ghana signent un accord

Et surtout pour ne plus subir la volatilité des cours mondiaux de ce produit car la Côte d'Ivoire et le Ghana repré- sentent au moins 60% de l'offre mondiale du cacao. « Nous sommes au stade embryonnaire.

Elle a aussi annoncé des rencontres périodiques, trois fois dans l'année, aussi bien à Abidjan qu'à Accra. Pour sa part, le directeur général de Ghana cocoa board, Joseph Boahen Aidoo, expliquant que le cacao est une spéculation importante pour son pays, car représentant 25% au niveau de l'exportation et 8,2% du Pib, a relevé que c'est une source d'inquiétude car les cours sont en baisse. Pour lui, ces décisions qui viennent d'être prises, sont parties de la volonté des chefs d'Etat ivoirien et ghanéen.

Dévoilant superficiellement le contenu de l'accord, le Directeur général du Conseil du café-cacao, Touré Massandjé- Litsé, a révélé que le Ghana et la Côte d'Ivoire, à travers la signature des accords d'Abidjan, ont décidé de s'entendre entre autres, sur le niveau de production, la vente du cacao, une organisation et une position communes à adopter vis-à-vis des partenaires privés, le trafic transfrontalier, la promotion de la consommation par les nationaux, la transformation.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La Côte d'Ivoire et le Ghana, conscients de leur importance en matière de production cacaoyère, ont décidé de se mettre ensemble pour une économie cacaoyère durable de leurs pays respectifs. C'est dans ce sens que ce 13 avril, au 23ème étage de l'immeuble Caistab, après deux journées de travail, ces deux pays ont signé un accord bilatéral par le biais du Conseil du café-cacao et de Ghana cocoa board.

