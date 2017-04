Sénégal: Sensibilisation sur les contraintes au financement des Pme par les banques

En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Toutefois, il informe que la contribution du secteur bancaire au financement de l'économie tourne autour de 36% à fin décembre 2015, contrairement aux taux observés dans des pays tels que le Maroc , la Tunisie et l'Allemagne du Sud qui ressortent à plus de 70%.

Toutefois, il précise que l'Etat du Sénégal a mis en place de nombreuses structures d'accompagnement des Pme pour faire face au problème du financement. « Il ya un accompagnement de l'Etat pour améliorer le cafre normatif et pour stimuler la bancarisation et le taux de financement.

Les petites et moyennes entreprises (Pme) ont toujours du mal à obtenir un financement des banques. Ils sont souvent confrontés à un certain nombre de difficultés. Ainsi, la première contrainte qui entrave l'accès au financement des Pme est, selon l'observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), la nature des garanties infligées.

L'observatoire pour la qualité des services financiers a organisé hier, jeudi 13 avril, un atelier pour sensibiliser les petites et moyennes entreprises (Pme) sur les mécanismes d'accès financement. Au cours de cette rencontre, les acteurs ont fait ressortir un certains nombre de contraintes qui font que les Pme ont du mal à accéder au financement. Il s'agit, entre autres, de la nature des garanties infligées aux Pme, de la mauvaise formulation des demandes de crédits et du déficit d'information.

