communiqué de presse

Ceci est un compte rendu signé de Gilbert Noël Ouédraogo (GNO), président de la Coalition pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale (CODER), suite à la rencontre de ladite Coalition avec Blaise Compaoré, le 11 avril 2017 à Abidjan. Lisez plutôt !

« L'ex-Président Blaise Compaoré a reçu à Abidjan, le mardi 11 avril 2017, une délégation de la Coalition pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale (CODER) conduite par son Président, Maître Gilbert Noël Ouédraogo.

Dans son mot d'accueil, l'ex- Président Blaise Compaoré a remercié la délégation pour sa visite et souhaité tout le bonheur au peuple burkinabè, la paix, la stabilité et la concorde nationale au Burkina Faso.

Il a notamment souligné que rien ne peut se construire avec une nation divisée, d'où la nécessité de la réconciliation nationale. Dans cette perspective, le peuple doit se retrouver et repartir sur des bases saines.

Le Président de la CODER a remercié l'ex-Président Compaoré pour sa disponibilité et son intérêt pour la vie des Burkinabè.

Il a fait une présentation de l'historique de la CODER, de son fonctionnement, de son offre en quatre points, de ses activités en cours et à venir et des perspectives en vue de la réalisation de la réconciliation nationale.

La délégation de la CODER a informé l'ex-Président Compaoré qu'elle poursuivra ses rencontres avec les forces vives de la nation et que dans ce cadre, elle rencontrera dans les prochains jours les associations des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'Etat du 16 septembre 2015 et d'autres personnalités.

Après des échanges riches et constructifs, l'ex-Président Compaoré a salué la démarche et la vision de la CODER et apporté son adhésion et son soutien au processus de la réalisation de la réconciliation nationale qui constitue une nécessité pour la relance de notre pays.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans une démarche de réalisation du consensus national autour de la réconciliation nationale, a été aussi l'occasion pour la CODER de partager avec l'ex-Président Compaoré ses analyses sur l'état de la Nation.

Au terme des échanges, le Président de la CODER a exprimé à l'ex-Président Compaoré ses sincères remerciements pour son écoute et sa disponibilité à accompagner le processus initié par la CODER.

L'ex- Président Compaoré a recommandé à la CODER de continuer à travailler dans la même dynamique de concertation, en élargissant le consensus afin d'associer et de convaincre tous les acteurs de la vie nationale et partant toutes les populations, de la nécessité d'aller maintenant à la réconciliation nationale dans une démarche collective et inclusive à l'issue d'un processus consensuel, franc, sincère et sans esprit partisan ».

Abidjan, le 11 avril 2017

Le Président de la CODER